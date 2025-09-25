Forbes Digital підписка
Польша планирует сбивать российские дроны над Украиной без согласования с НАТО и ЕС

Forbes

1 хв читання

Польша готовится изменить законодательство, чтобы разрешить своим военным сбивать российские дроны над территорией Украины без предварительного согласования с НАТО или ЕС, сообщает Gazeta Wyborcza. Соответствующий законопроект Министерство обороны страны подало еще в июне, и сейчас его планируют рассматривать по ускоренной процедуре.

  • Речь идет о возвращении Варшаве права на самостоятельное принятие решений по военному реагированию, которое было ограничено в 2022 году – накануне полномасштабного вторжения РФ в Украину. Тогда правительство обязало получать разрешение не только от страны, где планируется операция, но и от НАТО и Евросоюза.
  • Парламентская комиссия по расследованию российского влияния позже подвергла критике эти изменения, подчеркнув, что они ограничивают суверенитет Польши и ее способность реагировать на воздушные угрозы, в частности дроны, пересекающие границу со стороны Украины или Беларуси.
  • Новый проект закона должен восстановить полномочия Вооруженных сил действовать по принципу «сначала сбей – потом спрашивай», то есть открывать ответный огонь без длительных согласований.

Контекст

В ночь с 9 на 10 сентября восемь российских ударных дронов вошли в воздушное пространство Польши. Впоследствии премьер-министр Польши Дональд Туск уточнил, что дронов было 19 и подавляющее большинство из них залетели из Беларуси. Польские, нидерландские и итальянские истребители вместе с силами ПВО Польши сбили часть из них. Вход дронов в европейское воздушное пространство был умышленным, а не случайным, добавляет глава европейской дипломатии Кая Каллас. Инцидент произошел на фоне роста напряженности между НАТО и Россией, накануне начала масштабных российских военных учений вблизи Польши.

19 сентября три российских истребителя МиГ-31 без разрешения вошли в воздушное пространство Эстонии над Финским заливом, находясь там в течение 12 минут.

Дональд Трамп пообещал защищать Польшу и страны Балтии в случае усугубления российской агрессии.

