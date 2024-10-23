Україна отримала транш МВФ на $1,1 млрд

МВФ є третім найбільшим партнером України за обсягом спрямованої фінансової допомоги після ЄС та США станом на жовтень цього року.

Україна 23 жовтня отримала черговий транш фінансування на суму $1,1 млрд (834,9 млн СПЗ) від МВФ у результаті успішного п’ятого перегляду програми EFF. Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів.

Ключові факти

Від початку повномасштабного вторгнення Україна отримала понад $11,3 млрд виключно від МВФ.

«Важливим для нашої держави стало рішення про оптимізацію графіку траншів на 2025 рік, що дозволить залучити до державного бюджету більше коштів в рамках EFF у наступному році», – повідомив міністр фінансів Сергій Марченко.

На 2025 рік програмою МВФ EFF передбачено до $2,7 млрд за результатами чотирьох переглядів. Початково ця сума складала близько $1,8 млрд відповідно до двох переглядів Програми.

За 19 місяців функціонування програми Механізму розширеного фінансування Україна успішно завершила вже п’ять переглядів – уперше за історію співпраці з МВФ. Це дозволило залучити близько $8,7 млрд із передбачених програмою $15,6 млрд.

За словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, кошти, які вже надійшли до України, будуть спрямовані на покриття важливих бюджетних видатків невійськового характеру.

Контекст

Програма МВФ для України діє з березня 2023 року та розрахована до 2027-го. Обсяг фінансування – $15,5 млрд. Чинна програма МВФ є вагомою частиною великого пакету міжнародної підтримки України на $122 млрд на 2023–2027 роки.

4 вересня місія МВФ почала консультації з українським урядом щодо перегляду Програми розширеного фінансування.

Тоді ж голова НБУ Андрій Пишний заявив, що Україна та МВФ у межах місії щодо п’ятого перегляду програми зосередяться на можливостях внутрішніх ресурсів для покриття потреб держбюджету. Він назвав перегляд програми «непростим завданням». У його розв’язанні значну роль відіграватиме робота на внутрішньому борговому ринку, зазначив голова НБУ.

19 жовтня Рада директорів Міжнародного валютного фонду затвердила п’ятий перегляд Програми розширеного фінансування (EFF) для України, що, зокрема, означало виділення чергового траншу у розмірі $1,1 млрд.