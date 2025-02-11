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Индекс восприятия коррупции. Украина ухудшила показатели после ощутимого улучшения в 2023 году

Анита Прасад
Анита Прасад
Forbes

2 хв читання

По результатам прошлого года Украина потеряла один балл в Индексе восприятия коррупции (Corruption Perceptions Index, CРІ), сообщает Transparency International 11 февраля. Таким образом, после ощутимого улучшения на три балла в 2023-м с нынешними 35 Украина снова откатывается в борьбе с коррупцией.

Ключевые факты

  • Украина получила 35 баллов из 100 возможных в Индексе восприятия коррупции. В новом исследовании Transparency International Украина занимает 105-е место среди 180 стран.
  • Так же 35 баллов по результатам исследования этого года у Сербии. На один балл Украину опережает Доминиканская Республика, в то время как на бал меньше набрали Алжир, Бразилия, Малави, Непал, Нигер, Таиланд и Турция.
  • Таким образом, после ощутимого прироста на три балла в 2023-м уже в 2024 году Украина несколько потеряла позиции в антикоррупционной борьбе. Основными же драйверами перемен остаются реформы, направленные на евроинтеграцию и выполнение международных обязательств.
Индекс восприятия коррупции. Украина ухудшила показатели после ощутимого улучшения в 2023 году /Фото 1

Инфографика: Transparency International Ukraine

  • По данным Transparency International, нынешние результаты сигнализируют о формальном подходе к выполнению многих реформ или сознательной пробуксовке в их реализации.
  • «Потеря баллов в 2024 году указывает на то, что ориентации сугубо на программное выполнение взятых Украиной обязательств недостаточно, а реализация начатых реформ происходит не так качественно, как планировалось», – отмечает организация.
Индекс восприятия коррупции. Украина ухудшила показатели после ощутимого улучшения в 2023 году /Фото 2

Инфографика: Transparency International Ukraine

Индекс восприятия коррупции. Украина ухудшила показатели после ощутимого улучшения в 2023 году /Фото 3

Инфографика: Transparency International Ukraine

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  • Среди соседей Украина и дальше опережает Россию, которая в 2024 году потеряла четыре балла и с 22 баллами занимает 154-ю позицию. Так же продолжает падение Беларусь – в прошлом году потеряла четыре балла и теперь с 33 баллами находится на 114-й строчке.
  • Среди западных соседей улучшить свои позиции в целом удалось лишь Молдове – 43 балла, 76-е место. Второй год подряд не меняется показатель Румынии – 46 баллов, 65-е место. А все остальные страны ухудшили свои позиции: по одному баллу потеряли Польша (53 балла, 53-е место) и Венгрия (41 балл, 82-е место), пять баллов потеряла Словакия (49 баллов, 59-е место). Следовательно, не только Украина, но и ее соседи, кроме Молдовы и Румынии, за 2024 год ухудшили свои показатели в Индексе восприятия коррупции.
  • «Минус один балл – это все еще изменение в пределах погрешности, однако и такой результат имеет очень важное значение. Такое проседание может свидетельствовать об определенном застое в вопросе борьбы с коррупцией, даже несмотря на активные законодательные и правительственные действия, реализованные в прошлом году», – заявил исполнительный директор Transparency International Ukraine Андрей Боровик.

О CРІ

Большинство исследований Индекса восприятия коррупции учитывают события в динамике, ориентируясь на данные за последние два года. Так что результаты, полученные Украиной, следует проектировать не только на 2024-й, но и на 2023 год. Среди событий, которые оказали негативное влияние: скандалы с закупками Минобороны, закупками энергооборудования, в вопросах восстановления и т.д. События, повлиявшие положительно: работа органов антикоррупционной экосистемы НАБУ, САП и ВАКС, обновление законодательства об оборонных закупках и т.д.

Контекст

В прошлом году Украина получила 36 баллов из 100 возможных в Индексе восприятия коррупции и заняла 104-е место среди 180 стран. Рост на три балла стал одним из лучших результатов за прошлый год в мире.

В последнем исследовании Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) большинство населения (79,4%) и бизнеса (76%) считают коррупцию в Украине второй среди главных проблем страны. На первом месте – вооруженная агрессия России. Они отметили существенный рост уровня коррупции, хотя бизнес настроен менее пессимистично, чем население. Согласно исследованию, 69,1% населения (+7,9 п.п. до 2023 года (61,2%) и 57% бизнеса сообщили о росте уровня коррупции в Украине за последние 12 месяцев (+10,7 п.п. до 2023 года (46,3%).

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