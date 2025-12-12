Последний вариант мирного плана, который Украина передала США, предусматривает вывод российских и украинских войск из Донбасса и создание в регионе «свободной экономической зоны», сообщает Politico со ссылкой на собственные источники.

Детали

Собеседники Politico сомневаются, что Россия поддержит предложение о создании «свободной экономической зоны» в демилитаризованном Донбассе. По их словам, Трамп считает Украину более слабой стороной конфликта, прежде всего из-за недавнего коррупционного скандала.

«Белый дом использует этот коррупционный скандал, чтобы оказать давление на [президента Украины Владимира] Зеленского», – отметил один из источников издания.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт накануне, 11 декабря, подтвердила, что президент Дональд Трамп ознакомился с предложенным Украиной планом. Предполагается, что документ будет обсуждаться США, Украиной, Францией, Германией и Великобританией в субботу, 13 декабря.

По данным источников издания Le Monde, Киев соглашается на создание «демилитаризованной зоны» по обе стороны линии разграничения, что является одним из ключевых пунктов переговоров с США. Этот компромисс одобрен Европой.

Контекст

11 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, по плану США, украинские войска должны выйти с территории Донетчины и там должна быть создана «свободная экономическая зона». Россия настаивает на всем Донбассе, что для Украины неприемлемо. США ищут альтернативные форматы и предлагают варианты вроде «свободной экономической зоны» – то, что Россия называет «демилитаризованной зоной». «Наша позиция: справедливо зафиксироваться на действующей линии соприкосновения», – объяснил Зеленский. Дискуссия продолжается.

Сейчас 30% территории Донбасса находятся под контролем Украины.