Украина проводит тендер на закупку 10 000 дронов с донаведением – Федоров

Военные массово применяют FPV-дроны на поле боя. Почти 100% дронов для ВСУ разрабатывают в Украине, большую часть в этом секторе занимает частный бизнес.

Государство уже законтрактовало 3000 FPV-дронов с донаведением благодаря тендеру на Prozorro и сейчас проводит еще один на 10 000 таких БпЛА, сообщил вице-премьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Эти дроны используют машинное зрение для донаведения на цель.

Ключевые факты

Новый тендер на 10 000 дронов с донаведением государство проводит через закрытый модуль Prozorro.

По словам Федорова, разработка модулей донаведения – технически сложная задача, но в Украине их производят уже более 10 компаний. На рынке появляется конкуренция, позволяющая закупать дроны по самой низкой цене.

Дроны с донаведением частично удовлетворяют критическую потребность в борьбе с российскими средствами РЭБ на фронте. В частности, такой БпЛА долетает до цели, несмотря на действие вражеского РЭБ.

Контекст

В феврале этого года Кабмин принял постановление об оборонных закупках, которые будут проходить по конкурентной процедуре через закрытый модуль системы Prozorro. Решение касается поставщиков массовых дронов иностранных производителей, таких как Mavic, Autel и Matrice. Этим продавцам предоставили равные условия для доступа к государственным контрактам, и благодаря конкуренции можно будет снижать стоимость.

Mavic, Autel и Matrice – базовые дроны на первой линии, которые являются «глазами» пехоты, говорит экс-командир подразделения 15-й бригады артразведки Олег Берестовой. Масштабы использования таких дронов на фронте – десятки, а то и сотни тысяч, говорит командир добровольческого подразделения «Хартия» Всеволод Кожемяко.

Государство рассчитывает повысить конкуренцию среди поставщиков и таким образом уменьшить стоимость трех популярных на фронте дронов. Теперь любой поставщик этих моделей сможет подать заявку на участие в тендерах в рамках правительственного проекта по закупке беспилотников «Армия дронов». Как нововведение изменяет правила игры, читайте в материале Forbes Ukraine.

В августе государство объявило первую закупку высокотехнологичных FPV-дронов с донаведением на цель.