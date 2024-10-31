Китай ударил санкциями по самому крупному американскому производителю беспилотников. Тот поставляет дроны для Украины

Самый крупный производитель беспилотников в США и поставщик ВСУ Skydio столкнулся с кризисом в цепочке поставок, после того как Пекин ввел санкции против него, включая запрет китайским компаниям поставлять ему критически важные компоненты, пишет Financial Times. Производитель дронов обратился за помощью к администрации Джо Байдена.

Skydio отправил более 1000 беспилотников в Украину для сбора разведданных, они также использовались для документирования военных преступлений России.