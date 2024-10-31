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Китай ударил санкциями по самому крупному американскому производителю беспилотников. Тот поставляет дроны для Украины

Анита Прасад
Анита Прасад
Forbes

2 хв читання

Самый крупный производитель беспилотников в США и поставщик ВСУ Skydio столкнулся с кризисом в цепочке поставок, после того как Пекин ввел санкции против него, включая запрет китайским компаниям поставлять ему критически важные компоненты, пишет Financial Times. Производитель дронов обратился за помощью к администрации Джо Байдена.

Skydio отправил более 1000 беспилотников в Украину для сбора разведданных, они также использовались для документирования военных преступлений России.

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Ключевые факты

  • По словам источников, Skydio спешит найти альтернативных поставщиков после решения Пекина, также блокирующего поставки аккумуляторов.
  • Генеральный директор компании Адам Брай на прошлой неделе встретился с заместителем госсекретаря США Куртом Кэмпбеллом и провел переговоры с чиновниками в Белом доме.
  • «Если когда-то и были какие-то сомнения, то это действие ясно показывает, что китайское правительство будет использовать цепочки поставок как оружие для продвижения своих интересов в ущерб нашим», – написал Брай в записке для клиентов, полученной FТ.
  • По его словам, Китай пытается устранить ведущую американскую компанию по производству беспилотников и усилить зависимость мира от китайских поставщиков дронов.
  • Один из источников, знакомый с ситуацией, сообщил, что китайские власти посетили поставщиков Skydio, включая Dongguan Poweramp – дочернюю компанию японской TDK, производящую аккумуляторы для дронов, и приказали им разорвать отношения.
  • Skydio сообщила своим клиентам, что из-за действий Китая сокращает количество аккумуляторов, поставляемых с дронами, и не ожидает появления новых поставщиков до весны. Skydio ведет переговоры с компаниями в Азии, в том числе на Тайване. Один человек, знакомый с ситуацией, сказал, что американские чиновники связались с азиатскими союзниками, чтобы обсудить способы помощи компании.

Контекст

Кризис Skydio отмечает риски, с которыми сталкиваются американские компании, зависящие от Китая. Санкции Китая, введенные 11 октября, ударили по нескольким американским группам, включая Skydio, в ответ на одобрение Вашингтоном продаж ударных беспилотников Тайваня.

Skydio заявила, что ее последняя модель X10 стала первым американским беспилотником, прошедшим украинские испытания на радиоэлектронную борьбу (их тяжело заглушить), и Киев попросил тысячи таких беспилотников.

Действия Китая произошли после рассмотрения Конгрессом США законопроекта, запрещающего американцам управлять беспилотниками, которые производит DJI – компания, базирующаяся в Шэньчжэне, которая доминирует на мировом рынке коммерческих беспилотников.

В последние годы Пекин ввел санкции против нескольких американских оборонных компаний, включая Lockheed Martin, Raytheon, Boeing и Anduril Industries, которая производит часть ударных беспилотников, отправляемых на Тайвань.

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