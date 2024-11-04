Україна проводить тендер на закупівлю 10 000 дронів із донаведенням – Федоров

Військові масово застосовують FPV-дрони на полі бою. Майже 100% дронів для ЗСУ розробляють в Україні, велику частину в цьому секторі займає приватний бізнес.

Держава вже законтрактувала 3000 FPV-дронів з донаведенням завдяки тендеру на Prozorro і зараз проводить ще один на 10 000 таких БпЛА, повідомив віцепремʼєр-міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Ці дрони використовують машинний зір для донаведення на ціль.

Ключові факти

Новий тендер на 10 000 дронів із донаведенням держава проводить через закритий модуль Prozorro.

За словами Федорова, розробка модулів донаведення – технічно складне завдання, але в Україні їх виробляють уже понад 10 компаній. На ринку зʼявляється конкуренція, яка дає змогу закуповувати дрони за найнижчою ціною.

Дрони з донаведенням частково задовольняють критичну потребу у боротьбі з російськими засобами РЕБ на фронті. Зокрема, такий БпЛА долітає до цілі попри дію ворожого РЕБ.

Контекст

У лютому цього року Кабмін ухвалив постанову про оборонні закупівлі, які відбуватимуться за конкурентною процедурою через закритий модуль системи Prozorro. Рішення стосується постачальників масових дронів іноземних виробників, таких як Mavic, Autel та Matrice. Цим продавцям надали рівні умови для доступу до державних контрактів, і завдяки конкуренції можна буде знижувати вартість.

​​Mavic, Autel та Matrice – базові дрони на першій лінії, які є «очима» піхоти, каже екскомандир підрозділу 15-ї бригади артрозвідки Олег Берестовий. Масштаби використання таких дронів на фронті – десятки, а то й сотні тисяч, говорить командир добровольчого підрозділу «Хартія» Всеволод Кожемяко.

Держава розраховує підвищити конкуренцію серед постачальників і таким чином зменшити вартість трьох популярних на фронті дронів. Відтепер будь-який постачальник цих моделей зможе подати заявку на участь у тендерах у рамках урядового проєкту із закупівлі безпілотників «Армія дронів». Як нововведення змінює правила гри, читайте в матеріалі Forbes Ukraine.

У серпні держава оголосила першу закупівлю високотехнологічних FPV-дронів із донаведенням на ціль.