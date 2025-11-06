Международная финансовая корпорация (IFC) из Группы Всемирного банка инвестирует $25 млн в Rebuild Ukraine Fund LP (REBUF) – фонд прямых инвестиций, созданный в 2024 году украинской инвестгруппой Dragon Capital. Соответствующее решение совет директоров IFC одобрил 3 ноября, говорится на сайте корпорации, передает «Интефакс-Украина» .

Подробности

Rebuild Ukraine Fund ориентирован на малые и средние предприятия и имеет целевой размер в $250 млн.

Фонд будет инвестировать в компании в секторах потребительских товаров и услуг, здравоохранения, фармацевтики, финансовых услуг, агропромышленности, строительных материалов, розничной торговли и технологий.

IFC станет якорным инвестором с частичной гарантией первого убытка – 50% от суммы инвестиции, которую обеспечат правительство Франции и другие гаранты.

Корпорация отметила, что ее инвестиция имеет решающее значение для первого закрытия фонда, поскольку привлечение частного капитала в условиях войны остается сложным.

С момента полномасштабного вторжения России в Украину IFC поддержала лишь один аналогичный фонд – Horizon Capital Growth Fund IV ($350 млн). REBUF, по прогнозам IFC, также будет финансироваться преимущественно за счет институтов развития (DFI).

Dragon Capital инвестирует в фонд собственные $20 млн, еще $25 млн согласился внести Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР).

Контекст

Dragon Capital, основанная в 2000 году в Киеве Томашем Фиалой, занимается инвестициями в частный капитал в Украине 25 лет, в том числе с 2010-го управляет фондами прямых инвестиций. REBUF – это третий такой фонд, который придерживается той же стратегии, что и предыдущие. Согласно презентации REBUF, размер инвестиций в компании – $7–30 млн.

С 2015 по 2021 год Dragon Capital инвестировала в Украину около $700 млн, не считая реинвестиций, и планирует вложить еще $100 млн в 2025-м. Кроме REBUF, Dragon Capital вместе с ЕБРР, IFC и ЕИБ готовят к запуску Amber Dragon Ukraine Infrastructure Fund I с целевым объемом €350 млн.