Украинская авиакомпания SkyUp в прошлом году увеличила пассажиропоток на 62%, до 2,5 млн человек

Украинская авиакомпания SkyUp в прошлом году увеличила пассажиропоток до 2,5 млн человек, что на 61,7% больше, чем в 2023 году, говорится в сообщении компании 27 января. В прошлом году авиаперевозчик совершил почти 17 000 рейсов.

Ключевые факты

В 2024 году компания выполнила 16 927 рейсов, что на 60,8% больше, чем в 2023 году.

Пассажиропоток вырос до 2,5 млн человек, продемонстрировав прирост на 61,7%.

Авиакомпания расширила свою маршрутную сеть до 851 направления, что на 28,2% больше, чем в прошлом году.

В прошлом году компания получила рейтинг SAFA 0.16, который является показателем безопасности и связан с программой Safety Assessment of Foreign Aircraft, проводимой Европейским агентством по авиационной безопасности (EASA) и национальными авиационными органами стран Европы. Она также прошла IOSA (IATA Operational Safety Audit) – международную программу аудита, разработанную Международной ассоциацией воздушного транспорта для оценки операционной безопасности авиакомпаний.

SkyUp в 2024-м внедрила систему AMOS (Aircraft Maintenance and Engineering Operating System), которая должна снизить затраты на запчасти и минимизировать простои самолетов.

Контекст

После начала полномасштабного вторжения в 2022 году SkyUp приступил к развитию нового направления деятельности – выполнению рейсов для других авиакомпаний на условиях ACMI-контрактов. Среди авиаперевозчиков, с которыми уже сотрудничал SkyUp, – Tunisair, FlyOne, HiSky SRL, HiSky Europe SRL, Wizz Air Malta, Wizz Air Abu Dhabi, Corendon Dutch, Tailwind Airlines и FlyEgypt.

Летом 2023 года профильное издание ch-aviation включило SkyUp Airlines в двадцатку крупнейших поставщиков услуг ACMI в Европе.

В декабре 2023 года американское издание Business Insider назвало SkyUp крупнейшей украинской авиакомпанией.

Пережить военный шок помогла поддержка владельцев. По итогам 2022 года выручка авиакомпании сократилась почти в три раза – до 2,76 млрд грн, а финансовые обязательства SkyUp выросли с 1,2 млрд до 2,77 млрд грн, свидетельствуют данные YouControl. Но в 2023 году SkyUp почти на 40% нарастила количество рейсов, а в мае запустила дочернюю компанию на Мальте. Как SkyUp удалось выжить, читайте в интервью с СЕО Дмитрием Сероуховым.

SkyUp весной планирует начать регулярные рейсы из Кишинева (Молдова) в самые популярные европейские направления среди украинцев. Полеты будут совершаться в Испанию, Грецию, Францию, Кипр и Португалию.