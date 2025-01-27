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Українська авіакомпанія SkyUp торік збільшила пасажиропотік на 62%, до 2,5 млн осіб

Аніта Прасад
Аніта Прасад
Forbes

1 хв читання

Українська авіакомпанія SkyUp минулого року збільшила пасажиропотік до 2,5 млн осіб, що на 61,7% більше, ніж у 2023 році, йдеться у повідомленні компанії 27 січня. Торік авіаперевізник здійснив майже 17 000 рейсів.

Ключові факти

  • У 2024 році компанія виконала 16 927 рейсів, що на 60,8% більше, ніж у 2023-му. 
  • Пасажиропотік зріс до 2,5 млн осіб, продемонструвавши приріст на 61,7%. 
  • Авіакомпанія розширила свою маршрутну мережу до 851 напряму, що на 28,2% більше, ніж у попередньому році.
  • Минулого року компанія отримала рейтинг SAFA 0.16, який є показником безпеки і пов’язаний із програмою Safety Assessment of Foreign Aircraft, яка проводиться Європейським агентством з авіаційної безпеки (EASA) і національними авіаційними органами країн Європи. Також вона прошла IOSA (IATA Operational Safety Audit) – міжнародну програму аудиту, розроблену Міжнародною асоціацією повітряного транспорту для оцінки операційної безпеки авіакомпаній.
  • SkyUp у 2024-му впровадила систему AMOS (Aircraft Maintenance and Engineering Operating System), яка має знизити витрати на запчастини та мінімізувати простої літаків.

Контекст

Після початку повномасштабного вторгнення у 2022 році SkyUp розпочав розвиток нового напряму діяльності – виконання рейсів для інших авіакомпаній на умовах ACMI-контрактів. Серед авіаперевізників, із якими вже співпрацював SkyUp, – Tunisair, FlyOne, HiSky SRL, HiSky Europe SRL, Wizz Air Malta, Wizz Air Abu Dhabi, Corendon Dutch, Tailwind Airlines та FlyEgypt. 

Влітку 2023 року профільне видання ch-aviation включило SkyUp Airlines до двадцятки найбільших постачальників послуг ACMI в Європі. 

У грудні 2023-го американське видання Business Insider назвало SkyUp найбільшою українською авіакомпанією. 

Пережити воєнний шок допомогла підтримка власників. За підсумками 2022 року виручка авіакомпанії скоротилася майже втричі – до 2,76 млрд грн, а фінансові зобовʼязання SkyUp зросли з 1,2 млрд грн до 2,77 млрд грн, свідчать дані YouControl. Та у 2023-му SkyUp майже на 40% наростила кількість рейсів, а в травні запустила дочірню компанію на Мальті. Як SkyUp вдалося вижити, читайте в інтерв’ю із СЕО Дмитром Сєроуховим.

SkyUp навесні планує почати регулярні рейси з Кишинева (Молдова) до найпопулярніших європейських напрямків серед українців. Польоти будуть здійснюватися до Іспанії, Греції, Франції, Кіпру і Португалії.

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