Семь самолетов украинской авиакомпании арестованы по делу о неуплате налогов. Вероятно, речь идет о «Розе Ветров»

Семь самолетов украинской авиакомпании арестованы в рамках уголовного дела об уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах. Об этом сообщила пресс-служба БЭБ 10 декабря. Учитывая данные, вероятно, речь идет об авиакомпании «Роза Ветров» (Windrose), которую связывают с группой «Приват».

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Суд принял решение об аресте трех самолетов Boeing 737-800, одного Boeing 737-900 и трех самолетов Embraer 190. Их ориентировочная стоимость составляет $40 млн, сообщило БЭБ.

Ранее детективы разоблачили «известную авиакомпанию» в уклонении от уплаты налогов. «Ее самолеты принадлежат кипрской компании, которая, по оперативной информации, аффилирована к двум известным украинским олигархам», – отмечается в сообщении.

Процессуальное руководство осуществляют прокуроры Офиса генерального прокурора.

По данным госреестра гражданских воздушных судов, самолеты Embraer 190 в Украине использовала авиакомпания «Роза Ветров», связываемая с так называемой группой «Приват» Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.

Контекст

В интервью LIGA.net в августе 2020 года СЕО «Роза Ветров» Владимир Каменчук подтверждал сотрудничество со структурами Коломойского.

В мае 2024 года издание Avianews зафиксировало передачу самолетов из флота МАУ в парк «Розы Ветров». Речь шла о двух авиалайнерах Boeing 737-800 и одном Embraer 190. В реестре указывается, что владельцем всех трех самолетов является кипрская компания BRAZALINE LTD. На ее сайте сообщается, что ее флот состоит из шести Boeing 737-800 и Boeing 737-900ER и трех Embraer 190.

В 2022 году источники Forbes указывали, что компания входит в группу «Приват», связываемую с Игорем Коломойским.

О том, как имущество и торговые марки некогда крупнейшей авиакомпании Украины МАУ ушли с молотка, читайте в материале Forbes Ukraine.