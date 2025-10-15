Украинская сеть кофеен Milk Bar открыла первое заведение в столице Азербайджана Баку. Об этом сообщила владелица сети Анна Козаченко в своих соцсетях .

Подробности

Заведение заработало 14 октября в Баку по адресу Neftchiler ave, 61, Port Baku Tower 2.

«Потребовалось несколько лет, чтобы лучше понять новый рынок, найти правильный момент и встретить «своих» людей, прежде чем открыть дверь еще одного Milk Bar за пределами дома», – написала Козаченко на странице в Instagram.

В меню – самые популярные десерты бренда, в частности, «Три Молока » и Victoria's Secret, впервые появившиеся в 2014 году в киевском Milk Bar на улице Шота Руставели, 16.

В своем сообщении Козаченко также намекнула на новое открытие в Украине, не раскрывая деталей.

Владелец Milk Bar Анна Козаченко. Источник: Официальная страница Instagram Milk Bar Kyiv

Контекст

Сеть Milk Bar основана в 2014 году в Киеве. Группа объединяет несколько проектов в столице: здоровое питание Good Girl с соками холодного отжима, Milk Bar, TSUM с пиццей и террасой на седьмом этаже универмага ЦУМ, Dogs&Tails с авторскими хот-догами, а также корнер на Kyiv Food Market. В компании работает около 300 сотрудников, а в 2022 году Milk Bar запустил новое производство площадью 1000 кв. м и развивает направление B2B, отмечено на официальном сайте компании.

Сеть также представлена ​​в Польше – в Варшаве работают два заведения: классический Milk Bar и GxMilk Bar, совместный проект Анны Козаченко и совладелиц beauty-bar GxBar Леры Бородиной и Сабины Мусиной.

ООО «Милк Бар», основательницей и владелицей которого является Анна Козаченко, по результатам 2024 года, получило 2,5 млн грн выручки (2,1 млн грн в 2023-м) и 521 000 грн чистой прибыли (226 000 грн).