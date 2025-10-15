Українська мережа кав’ярень Milk Bar відкрила перший заклад у столиці Азербайджану Баку. Про це повідомила власниця мережі Анна Козаченко в своїх соцмережах .

Деталі

Заклад запрацював 14 жовтня у Баку за адресою Neftchiler ave, 61, Port Baku Tower 2.

«Знадобилося кілька років, аби краще зрозуміти новий ринок, знайти правильний момент і зустріти «своїх» людей, перш ніж відкрити двері ще одного Milk Bar за межами дому», – написала Козаченко на сторінці в Instagram.

У меню – найпопулярніші десерти бренду, зокрема « Три Молока » та Victoria’s Secret, які вперше з’явилися в 2014 році в київському Milk Bar на вулиці Шота Руставелі, 16.

У своєму дописі Козаченко також натякнула на нове відкриття в Україні, не розкриваючи деталей.

Власниця Milk Bar Анна Козаченко. Джерело: Офіціна сторінка Instagram Milk Bar Kyiv

Контекст

Мережа Milk Bar заснована в 2014 році в Києві. Група об’єднує кілька проєктів у столиці: заклад здорового харчування Good Girl із соками холодного віджиму, Milk Bar TSUM із піцою та терасою на сьомому поверсі універмагу ЦУМ, Dogs&Tails з авторськими хот-догами, а також корнер на Kyiv Food Market. У компанії працює близько 300 співробітників, а в 2022 році Milk Bar запустив нове виробництво площею 1000 кв. м і розвиває напрям B2B, зазначено на офіційному сайті компанії.

Мережа також представлена в Польщі – у Варшаві працюють два заклади: класичний Milk Bar та GxMilk Bar, спільний проєкт Анни Козаченко та співвласниць beauty-bar GxBar Лєри Бородіної та Сабіни Мусіної.

ТОВ «Мілк Бар», засновницею та власницею якого є Анна Козаченко, за результатами 2024 року отримало 2,5 млн грн виторгу (2,1 млн грн у 2023-му) та 521 000 грн чистого прибутку (226 000 грн).