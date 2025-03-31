Украинские облигации упали до четырехмесячного минимума. Вера инвесторов в скорый мир слабеет

Долларовые облигации Украины упали до самого низкого уровня за четыре месяца после того, как президент США Дональд Трамп раскритиковал Владимира Путина, уменьшив ожидания инвесторов относительно быстрого прекращения огня. Об этом пишет Bloomberg 31 марта.

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Украинские ценные бумаги показали худшую динамику среди развивающихся рынков. Стоимость суверенной облигации с погашением в 2034 году упала почти на 2 цента, опустившись ниже 53 центов за доллар. Еще в прошлом месяце она торговалась выше 61 цента на фоне оптимизма о возможном мирном соглашении.

Трамп заявил, что он «очень злой» на Путина за отказ подписать мирное соглашение, поддержанное США и Украиной. Он пригрозил «вторичными тарифами» покупателям российской нефти, если Кремль не согласится на предложенное прекращение огня.

Аналитики считают, что на ситуацию повлияли несколько факторов: инвесторы избегают рисков из-за глобальной нестабильности и более реалистично оценивают шансы мирного соглашения.

Контекст

27 марта Путин предложил временно передать управление Украиной под контроль ООН и западных стран. Дональд Трамп резко отреагировал на инициативу Кремля, заявив, что она его «очень разозлила». Он предупредил, что если Москва будет затягивать прекращение боевых действий, США введут вторичные пошлины в размере 25–50% на российскую нефть. Это фактически заблокирует доступ компаниям, которые ее покупают, на американский рынок.

По словам президента Финляндии, встречавшегося с Трампом, крайний срок для заключения соглашения о прекращении огня установлен на 20 апреля. «Если я увижу, что процесс намеренно затягивается, меня это не устроит», – подчеркнул Трамп.

В то же время он отметил, что Путин все еще заинтересован в переговорах, однако его попытки дискредитировать Владимира Зеленского неприемлемы. Трамп подчеркнул, что оба лидера должны быть вовлечены в процесс мирного урегулирования.