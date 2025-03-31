Українські облігації впали до 4-місячного мінімуму. Віра інвесторів у швидкий мир слабшає

Доларові облігації України впали до найнижчого рівня за чотири місяці після того, як президент США Дональд Трамп розкритикував Володимира Путіна, зменшивши очікування інвесторів на швидке припинення вогню. Про це пише Bloomberg 31 березня.

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Українські цінні папери показали найгіршу динаміку серед ринків, що розвиваються. Вартість суверенної облігації з погашенням у 2034 році впала майже на 2 центи, опустившись нижче 53 центів за долар. Ще минулого місяця вона торгувалася вище 61 цента на фоні оптимізму про можливу мирну угоду.

Трамп заявив, що він «дуже злий» на Путіна за відмову підписати мирну угоду, підтриману США та Україною. Він пригрозив «вторинними тарифами» покупцям російської нафти, якщо Кремль не погодиться на запропоноване припинення вогню.

Аналітики вважають, що на ситуацію вплинули кілька факторів: інвестори уникають ризиків через глобальну нестабільність і більш реалістично оцінюють шанси на мирну угоду.

Контекст

27 березня путін запропонував тимчасово передати управління Україною під контроль ООН та західних країн. Дональд Трамп різко відреагував на ініціативу Кремля, заявивши, що вона його «дуже розлютила». Він попередив: якщо Москва затягуватиме припинення бойових дій, США введуть вторинні мита в розмірі 25-50% на російську нафту. Це фактично заблокує доступ компаніям, які її купують, на американський ринок.

За словами президента Фінляндії, який зустрічався з Трампом, крайній термін для укладення угоди про припинення вогню встановлено на 20 квітня. «Якщо я побачу, що процес навмисно затягується, мене це не влаштує», – наголосив Трамп.

Водночас він зазначив, що Путін усе ще зацікавлений у переговорах, проте його спроби дискредитувати Володимира Зеленського є неприйнятними. Трамп наголосив, що обидва лідери мають бути залучені до процесу мирного врегулювання.