Украинским коридором за полтора года экспортировали 100 млн т грузов – Зеленский

Экспорт является важным фактором экономического роста. Украинские порты – ключевое звено для экспорта, в том числе зерновых и металлопродукции.

Ключевые факты

По словам президента, морской коридор работает, несмотря на все вызовы войны и постоянные атаки России на украинские порты.

«100 млн т грузов за полтора года работы коридора перевезено. 53 страны мира в Азии, Африке, Европе и Америке охватил наш экспорт», – написал он.

Зеленский отметил, что этот результат ощущается не только в Украине, но и в соответствующих странах, потребляющих продовольствие. Он добавил, что Украина, защищая себя в этой войне, заботится и о глобальной продовольственной безопасности благодаря работе морского коридора.

Контекст

В августе 2023 года, после выхода РФ из «зернового соглашения», Украина предложила судовладельцам новый морской маршрут вдоль восточного берега Черного моря. Тогда из украинских портов успешно вышли пять судов, заблокированных в Украине с начала российского вторжения.

Вера судовладельцев в новый маршрут росла пропорционально ударам Украины по флоту и морским базам РФ. Сначала владельцы судов опасались использовать альтернативный маршрут – Россия обещала рассматривать гражданские корабли как военные и бить по ним.

За год украинским морским коридором воспользовалось более 2500 судов и было транспортировано 70 млн т грузов.

Украинские морские порты в 2024-м обработали рекордные 97,2 млн т грузов, превысив показатель 2023 года на 57%, свидетельствуют оперативные данные ГП «Администрация морских портов Украины». Около 60 млн т от общего объема составила аграрная продукция, подтверждая ключевую роль портов в экспорте украинского агросектора. Морским путем было экспортировано 88,1 млн т грузов против 56,2 млн т годом ранее.

В 2024 году Украина экспортировала 53,9 млн т зерна, что на 20% больше, чем в 2023-м, свидетельствуют данные Государственной таможенной службы Украины. Это второй в истории Украины результат: рекорд был зафиксирован в 2019 году, когда на внешние рынки было отправлено 56,7 млн ​​т зерна.