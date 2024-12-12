Морские порты Украины увеличили обработку грузов на 70% с начала года

Украина осуществляет основную часть экспорта, в частности зерна и металла, именно через порты.

Украинские морские порты обработали 91,1 млн тонн грузов с начала 2024 года, что на 70% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщил заместитель министра развития общин и территорий Тимур Ткаченко 11 декабря.

Подробности

89,9 млн тонн приходится на период с января по ноябрь, тогда как в прошлом году этот показатель составил всего 52,8 млн тонн. В ноябре порты перегрузили 7,6 млн тонн грузов, что также больше, чем 6,7 млн тонн за аналогичный месяц 2023 года.

Лидером среди перевозимых грузов остаются зерновые – их объем вырос до 56,1 млн тонн по сравнению с 39,4 млн тонн годом ранее. Второе место заняли рудные грузы, которые продемонстрировали значительный прирост – до 16,7 млн тонн по сравнению с 3,2 млн тонн в 2023 году.

Достижение таких результатов в значительной степени стало возможным благодаря использованию украинского транспортного коридора. Через него с начала года было транспортировано 73,4 млн тонн грузов.

Контекст

Украина увеличила экспорт товаров на 36,2% в январе–сентябре 2024 года, достигнув 99,3 млн тонн по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, сообщили в Минэкономики.

Основной частью экспорта остаются аграрные продукты. За девять месяцев текущего года Украина экспортировала: 25,2 млн тонн кукурузы (+16,2% по сравнению с 2023 годом), 16 млн тонн пшеницы (+42,4%), 4,6 млн тонн подсолнечного масла, 3, 6 млн тонн шрота, 334 000 тонн мяса птицы на сумму $708 млн, а также 82 000 тонн соков на $160 млн (+65%).

Порты играют немаловажную роль в обеспечении экспорта. В течение года через украинские морские коридоры прошли более 2500 судов, а общий объем транспортируемых грузов составил 70 млн тонн, сообщил президент Владимир Зеленский 18 сентября.

В то же время Россия продолжает атаку на судоходство в Черном море. В частности, с 5 по 14 октября РФ поразила по меньшей мере четыре торговых судна.

Для повышения безопасности в портах Черноморск, Южный и Одесса планируется ужесточить оборонные меры. Вице-премьер-министр по восстановлению Алексей Кулеба заявил 22 октября, что дополнительные средства будут выделены на восстановление инфраструктуры одесского порта.