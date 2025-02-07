Українським коридором за півтора року експортували 100 млн т вантажів – Зеленський

Експорт є важливим чинником для економічного зростання. Українські порти – ключова ланка для експорту, зокрема зернових і металопродукції.

Ключові факти

За словами президента, морський коридор працює, попри всі виклики війни і постійні атаки Росії на українські порти.

«100 млн т вантажів за півтора року роботи коридору перевезено. 53 країни світу в Азії, Африці, Європі та Америці охопив наш експорт», – написав він.

Зеленський зазначив, що цей результат відчувається не лише в Україні, а й у відповідних країнах, які споживають продовольство. Він додав, що Україна, захищаючи себе в цій війні, дбає і про глобальну продовольчу безпеку завдяки роботі морського коридору.

Контекст

У серпні 2023 року, після виходу РФ із «зернової угоди», Україна запропонувала судновласникам новий морський маршрут уздовж східного берега Чорного моря. Тоді з українських портів успішно рушило п’ять суден, заблоковані в Україні від початку російського вторгнення.

Віра судновласників у новий маршрут зростала пропорційно ударам України по флоту та морських базах РФ. Спершу власники суден остерігалися використовувати альтернативний маршрут – Росія обіцяла розглядати цивільні кораблі як військові та бити по них.

За рік українським морським коридором скористалися понад 2500 суден і було транспортовано 70 млн т вантажів.

Українські морські порти у 2024-му обробили рекордні 97,2 млн т вантажів, перевищивши показник 2023 року на 57%, свідчать оперативні дані ДП «Адміністрація морських портів України». Близько 60 млн т від загального обсягу склала аграрна продукція, підтверджуючи ключову роль портів в експорті українського агросектору. Морським шляхом було експортовано 88,1 млн т вантажів проти 56,2 млн т роком раніше.

У 2024 році Україна експортувала 53,9 млн т зерна, що на 20% більше, ніж у 2023-му, свідчать дані Державної митної служби України. Це другий в історії України результат: рекорд було зафіксовано 2019 року, коли на зовнішні ринки було відправлено 56,7 млн т зерна.