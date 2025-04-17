Украинский DefenceTech стартап DrillApp привлек $100 000 инвестиций

Украинский DrillApp, создающий приложение для подготовки военных, привлек $100 000. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Подробности

Инвесторов компания не разглашает. Это бизнес-ангелы и ветераны, добавляют в компании.

Привлеченные средства компания планирует инвестировать в создание курса по FPV-дронам, модуль по международному гуманитарному праву, программу психологической стабилизации и B2B-платформу для профессионального оборонного обучения.

«Drill – это платформа, позволяющая каждому инструктору или ветерану в любой точке мира масштабировать свои знания, создавать курсы и монетизировать опыт», – цитируется в пресс-релизе офицер спецподразделения «Азов» и соучредитель DrillApp Александр Гусаров.

Продукт имеет более 200 000 пользователей, среди которых 50 000 – действующие военнослужащие.

DrillApp тестируется в структурах НАТО, инструкторами из Канады, Польши, Эстонии, а также получает запросы на локализацию из Израиля и США, отмечается в пресс-релизе.

Контекст

Drill – это мобильное приложение, которое разработали бывший руководитель продуктового департамента OLX и нынешний технический директор украинского Forbes Гусаров и спецназовец Игорь (его фамилия не указывается из соображений безопасности).

На платформе более 130 интерактивных уроков (оружие, медицина, тактика), тестов, трекинга прогресса, голосовых инструкций и аналитики, инструкторская обратная связь.

Первый прототип появился в 2021-м как идея. Под нее соучредители привлекли первые $25 000 гранта от Украинского фонда стартапов (USF). Выпустить тестовую Android-версию приложения – с уроками для карабина только для западной аудитории – планировали к концу февраля 2022 года. Российское вторжение перенесло релиз на девять месяцев.

Пока в Drill вложено $110 000 – это деньги учредителей и два гранта от USF. Второй команда получила в январе 2023-го.