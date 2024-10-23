Украинский разработчик ИИ-платформы для автоматизации бизнес-процессов Tur.ai привлек $1,45 млн инвестиций

Ключевые факты

Presto Tech Horizons – запущенный в 2024-м в партнерстве с Czechoslovak Group третий фонд чешского Presto Ventures – инвестировал $1,2 млн. Остальные инвесторы учредители Tur.ai не раскрывают, отмечая, что это меньшие иностранные фонды.

Это первое внешнее финансирование для Tur.ai, до этого основанная в апреле 2022 года компания развивалась на деньги учредителей.

Оценка стартапа – $10–15 млн.

Контекст

Продукт Tur.ai – платформа, позволяющая компаниям автоматизировать сложные многослойные бизнес-процессы без навыков программирования. Его основа – технология RPA, роботизированная автоматизация процессов с помощью ИИ-агентов. Они самостоятельно выполняют задачи вместо бизнес-аналитиков или RPA-специалистов. Продукт стартапа бесшовно интегрируется с другими популярными решениями.

Основатели Tur.ai – украинские айтишники, выпускники Донбасской государственной машиностроительной академии Евгений Мясушкин (CEO) и Павел Кожокарь (CTO). Мясушкин – выходец из сервисного IT-бизнеса, восемь лет развивал компанию WeAreBrain на 65 сотрудников. С 2017-го он развивал Tur.ai как посторонний проект, с 2022-го полностью сосредоточился на этом стартапе. Кожокарь с 2015-го работал в WeAreBrain, с 2023-го присоединился к команде стартапа.

В команде стартапа девять человек, офисы в Украине и Нидерландах. «Наше решение помогает компаниям масштабироваться быстрее и работать более эффективно», – говорит Мясушкин. Фаундеры заявляют, что их технология помогает бизнесу сократить операционные расходы на 20%, а за последние 12 месяцев сэкономила потребителям более 700 000 рабочих часов.

Стартап имеет до 10 клиентов – компании из отраслей энергетики, розничной торговли и пищевой промышленности. Среди известных – нидерландский дистрибьютор морской электроники RadioHolland и украинский ДТЭК.