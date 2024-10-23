Український розробник ШІ-платформи для автоматизації бізнес-процесів Tur.ai залучив $1,45 млн інвестицій

Ключові факти

Presto Tech Horizons – запущений у 2024-му в партнерстві з Czechoslovak Group третій фонд чеського Presto Ventures – інвестував $1,2 млн. Решту інвесторів засновники Tur.ai не розкривають, зазначаючи, що це менші іноземні фонди.

Це перше зовнішнє фінансування для Tur.ai, до цього заснована у квітні 2022-го компанія розвивалася на гроші засновників.

Оцінка стартапу – $10–15 млн.

Контекст

Продукт Tur.ai – платформа, що дає можливість компаніям автоматизувати складні багатошарові бізнес-процеси без навичок програмування. Його основа – технологія RPA, роботизована автоматизація процесів за допомогою ШІ-агентів. Вони самостійно виконують завдання замість бізнес-аналітиків або RPA-спеціалістів. Продукт стартапу безшовно інтегрується з іншими популярними рішеннями.

Засновники Tur.ai – українські айтівці, випускники Донбаської державної машинобудівної академії Євген М’ясушкін (CEO) та Павло Кожокарь (CTO). М’ясушкін – виходець із сервісного IT-бізнесу, вісім років розвивав компанію WeAreBrain на 65 співробітників. Із 2017-го він розвивав Tur.ai як сторонній проєкт, із 2022-го – повністю зосередився на цьому стартапі. Кожокарь із 2015-го працював у WeAreBrain, з 2023-го приєднався до команди стартапу.

У команді стартапу дев’ятеро людей, офіси в Україні та Нідерландах. «Наше рішення допомагає компаніям масштабуватися швидше та працювати ефективніше», – каже М’ясушкін. Фаундери заявляють, що їхня технологія допомагає бізнесу скоротити операційні витрати на 20%, а за останніх 12 місяців заощадила споживачам понад 700 000 робочих годин.

Стартап має до 10 клієнтів – це компанії з галузей енергетики, роздрібної торгівлі та харчової промисловості. Серед відомих – нідерландський дистрибʼютор морської електроніки RadioHolland та український ДТЕК.