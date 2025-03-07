Украинцы возвращаются к раннему бронированию авиабилетов. «Join UP! Украина» назвал самые популярные направления

В 2024 году услугами «Join UP! Украина» воспользовались 251 286 туристов – это рекорд за последние три военных года, сообщает пресс-служба одного из самых крупных туроператоров Украины. В компании рассказали, куда летали украинцы.
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Подробности
- Больше туристов в прошлом году путешествовало в июне и июле – 35 544 и 36 229 соответственно, свидетельствуют данные «Join UP! Украина». Самым «тихим» месяцем в 2024 году, как и в 2023-м, стал февраль. Услугами туроператора воспользовалось 8518 туристов, что на 21,24% больше по сравнению с данными предыдущего года.
- Авиатуры выбирали 87,1% туристов. Больше вылетов – из Кишинева (129 907), Жешува (41 153), Варшавы (12 188).
- Спрос на автобусные туры в дальние страны снизился на 16%, в то же время короткие маршруты (Болгария) выросли вдвое.
- Самые популярные летние направления: Турция, Греция, Болгария, Черногория. Зимой – Египет, ОАЭ, Танзания, Шри-Ланка, Доминикана. На эти показатели определенное влияние оказали новые рейсы из Молдовы в Тунис и из Польши в Доминикану. Кроме того, появление прямых поездов в Польшу значительно упростило логистику, повысив популярность вылетов именно оттуда.
- В декабре 2024 г. глубина бронирования достигла 47 дней, что свидетельствует о возвращении к раннему планированию.
- Чаще всего путешествовали женщины – 56%, дети – 24%, мужчины – 20%.
- «В 2024 году украинцы поняли, что путешествовать из другой страны с пересадками – это обыденность», – говорится в письменном комментарии управляющего директора «Join UP! Украина» Ирины Мосулезной. По ее словам, спрос больше всего растет на авиатуры и бюджетные автобусные поездки в ближайшие направления.
Контекст
В новогоднем сезоне 2024-2025 украинцы выбирали для путешествий Египет, Дубай и ОАЭ.
За последние три года Join UP! вышел на восемь новых рынков, кроме Украины и Молдовы. Агентство работает в Польше, странах Балтии, Румынии, Казахстане, вскоре стартует – в Чехии и Словакии.
Туроператор Join UP! работает в Украине с 2010 года и насчитывает около 1600 сотрудников. Выручка «Джоин Ап!» в 2024-м составила 141,8 млн грн. Конечные бенефициары компании – Александр и Юрий Альбы.
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