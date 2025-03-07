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Українці повертаються до раннього бронювання авіаквитків. «Join UP! Україна» назвав найпопулярніші напрямки

Микола Маранчак /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Микола Маранчак
Forbes

1 хв читання

Туризм з України /Ілюстрація Shutterstock

Найпопулярніші літні напрямки: Туреччина, Греція, Болгарія, Чорногорія, свідчать дані «Join UP! Україна» Фото Ілюстрація Shutterstock

У 2024 році послугами «Join UP! Україна» скористалися 251 286 туристів – це рекорд за останні три воєнні роки, повідомляє пресслужба одного з найбільших туроператорів України. В компанії розповіли, куди літали українці.

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Деталі

  • Найбільше туристів минулого року подорожувало в червні та липні – 35 544 та 36 229 відповідно, свідчать дані «Join UP! Україна». Найменш «тихим» місяцем у 2024 році, як і в 2023-му, став лютий. Послугами туроператора скористалося 8518 туристів, що на 21,24 % більше проти даних попереднього року.
  • Авіатури обирали 87,1% туристів. Найбільше вильотів – із Кишинева (129 907), Жешува (41 153), Варшави (12 188).
  • Попит на автобусні тури до далеких країн знизився на 16%, водночас короткі маршрути (Болгарія) зросли вдвічі.
  • Найпопулярніші літні напрямки: Туреччина, Греція, Болгарія, Чорногорія. Взимку – Єгипет, ОАЕ, Танзанія, Шрі-Ланка, Домінікана. На ці показники певний вплив мали нові рейси з Молдови до Тунісу та з Польщі до Домінікани. Крім того, поява прямих поїздів до Польщі значно спростила логістику, підвищивши популярність вильотів саме звідти.
  • У грудні 2024-го глибина бронювання досягла 47 днів, що свідчить про повернення до раннього планування.
  • Найчастіше подорожували жінки – 56%, діти — 24%, чоловіки – 20%.
  • «У 2024 році українці зрозуміли, що подорожувати з іншої країни з пересадками, – це буденність», – йдеться в письмовому коментарі керівної директорки «Join UP! Україна» Ірини Мосулезної. За її словами, попит найбільше зростає на авіатури та бюджетні автобусні поїздки до найближчих напрямків.

Контекст

У новорічному сезоні 2024–2025 українці обирали для подорожей Єгипет, Дубай та ОАЕ.

За останні три роки Join UP! вийшов на вісім нових ринків, окрім наявних України та Молдови. Агенція працює в Польщі, країнах Балтії, Румунії, Казахстані, невдовзі стартує – в Чехії та Словаччині. 

Туроператор Join UP! працює в Україні з 2010 року та нараховує близько 1600 співробітників. Виторг «Джоін Ап!» у 2024-му склав 141,8 млн грн. Кінцеві бенефіціари компанії – Олександр і Юрій Альби.

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