«Укрэнерго» призвало бизнес увеличить импорт электроэнергии из-за похолодания

В Украине стремительно возросло потребление электроэнергии, в частности из-за похолодания. Это влечет за собой дополнительную нагрузку на энергосистему, сообщает НЭК «Укрэнерго» 15 ноября. Компания призвала бизнес увеличить импорт электроэнергии во избежание отключений.
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Подробности
- Утром 14 ноября потребление электроэнергии выросло на 1,2%. В то же время вчерашний суточный максимум был на 2,4% ниже, чем во вторник, 13 ноября, благодаря ограничениям для бизнеса и промышленности.
- Восстановление электростанций после российских обстрелов продолжается, поэтому в часы максимального потребления в энергосистеме сохраняется значительный дефицит мощности, говорят в компании.
- Энергетики рекомендуют рационально использовать электричество и удерживаться от одновременного подключения нескольких мощных устройств с 7:00 до 22:00.
Контекст
Импорт электроэнергии в Украину на 15 ноября запланирован в объеме 2422 МВт·ч, тогда как в среду, 13 ноября, он составлял 1609 МВт·ч, с максимальной мощностью до 115 МВт в некоторые часы. Из-за увеличения потребления энергетики временно ограничили поставки электроэнергии для бизнеса и промышленности. Как объяснили в «Укрэнерго», это вызвано краткосрочным снижением мощности маневровой генерации и значительным сокращением импорта электроэнергии. Вечером в среду ограничение было отменено.
Украина договорилась с ЕС об увеличении максимально разрешенного объема импорта электроэнергии с 1700 МВт до 2100 МВт с 1 декабря. Дополнительно 250 МВт «Укрэнерго» может импортировать как аварийную помощь.
Импорт электроэнергии не помог Украине избежать отключений света летом. Может не помочь и зимой, несмотря на потенциальное увеличение импорта на 24%, до 2100 МВт. Как «Укрэнерго» и энергетический регулятор НКРЭКУ планируют решить проблемы, читайте в материале Forbes Ukraine.
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