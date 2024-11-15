«Укренерго» закликало бізнес збільшити імпорт електроенергії через похолодання

В Україні стрімко зросло споживання електроенергії, зокрема через похолодання. Це спричиняє додаткове навантаження на енергосистему, повідомляє НЕК «Укренерго» 15 листопада. Компанія закликала бізнес збільшити імпорт електроенергії, щоб уникнути відключень.

Деталі

Вранці 14 листопада споживання електроенергії зросло на 1,2%. Водночас вчорашній добовий максимум був на 2,4% нижчим ніж у вівторок, 13 листопада, завдяки обмеженням для бізнесу та промисловості.

Відновлення електростанцій після російських обстрілів ще триває, тому в години максимального споживання в енергосистемі зберігається значний дефіцит потужності, говорять в компанії.

Енергетики рекомендують раціонально використовувати електрику та утриматись від одночасного підключення кількох потужних пристроїв з 7:00 до 22:00.

Контекст

Імпорт електроенергії в Україну на 15 листопада заплановано в обсязі 2422 МВт·год, тоді як у середу 13 листопада, він становив 1609 МВт·год, з максимальною потужністю до 115 МВт у деякі години. Через збільшення споживанняенергетики тимчасово обмежили постачання електроенергії для бізнесу та промисловості. Як пояснили в «Укренерго», це було спричинено короткостроковим зниженням потужності маневрової генерації та значним скороченням імпорту електроенергії. Увечері середи обмеження було скасовано.

Україна домовилася з ЄС про збільшення максимально дозволеного обсягу імпорту електроенергії з 1700 МВт до 2100 МВт з 1 грудня. Додатково 250 МВт «Укренерго» може імпортувати як аварійну допомогу.

Імпорт електроенергії не допоміг Україні уникнути відключень світла влітку. Може не допомогти і взимку, попри потенційне збільшення імпорту на 24%, до 2100 МВт. Як «Укренерго» та енергетичний регулятор НКРЕКП планують розвʼязати проблеми, читайте в матеріалі Forbes Ukraine.