Цена вопроса – 13,5 млрд грн. Энергорегулятор планирует поднять тариф на передачу электроэнергии на 25,8%. Кто оплатит рост

НКРЭКУ планирует увеличить с января тариф «Укрэнерго» на передачу электроэнергии более чем на четверть. Почему и сколько это обойдется бизнесу?

С 1 января тариф на передачу электроэнергии по сетям «Укрэнерго» может вырасти на 25,8%, до 665,26 грн/МВт·час. Проект постановления НКРЭКУ согласовала 13 ноября, окончательное решение регулятор должен принять в декабре.

Тариф на передачу электроэнергии платит бизнес и население. Это основной источник доходов «Укрэнерго».