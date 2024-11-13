Цена вопроса – 13,5 млрд грн. Энергорегулятор планирует поднять тариф на передачу электроэнергии на 25,8%. Кто оплатит рост

НКРЭКУ планирует увеличить с января тариф «Укрэнерго» на передачу электроэнергии более чем на четверть. Почему и сколько это обойдется бизнесу?
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С 1 января тариф на передачу электроэнергии по сетям «Укрэнерго» может вырасти на 25,8%, до 665,26 грн/МВт·час. Проект постановления НКРЭКУ согласовала 13 ноября, окончательное решение регулятор должен принять в декабре.
Тариф на передачу электроэнергии платит бизнес и население. Это основной источник доходов «Укрэнерго».
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