«Укргаздобыча» побила рекорд бурения в первом квартале

Буровики АО «Укргаздобыча» (группа «Нафтогаз») в I квартале 2025 года достигли рекордного объема бурения – 107 136 м, что почти в два раза больше, чем за тот же период 2024 года и превышает предыдущий максимум III квартала 2024 года (102 866 м). Об этом сообщила пресс-служба «Нафтогаза» 7 мая.

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Наивысший результат показали в марте – 41 229 м, что на 6929 м больше плана (34 300 м) и превышает предыдущий месячный рекорд апреля 2024-го (40 059 м).

Рост добычи газа важен для энергетической стабильности Украины, отметил глава группы «Нафтогаз» Роман Чумак. Руководитель «Укргаздобычи» Сергей Лагно подчеркнул, что успех обеспечен слаженной работой команды.

Контекст

В 2022 году добыча природного газа в Украине упала на 6% из-за полномасштабного российского вторжения. Уже в 2023-м прежде всего благодаря государственным компаниям удалось нарастить объемы добычи.

В 2024 году валовая добыча газа достигла 19,12 млрд куб. м, что на 2,2% больше, чем в 2023-м (18,7 млрд куб. м). Темпы роста превысили показатель 2023-го (0,9%) и стали самыми высокими с 2018 года.