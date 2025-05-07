«Укргазвидобування» побило рекорд буріння у першому кварталі

Буровики АТ «Укргазвидобування» (група «Нафтогаз») у І кварталі 2025 року досягли рекордного обсягу буріння – 107 136 м, що майже вдвічі більше, ніж за той самий період 2024 року, та перевищує попередній максимум III кварталу 2024 року (102 866 м). Про це повідомила пресслужба «Нафтогазу» 7 травня.

Деталі

Найвищий результат показали в березні – 41 229 м, що на 6929 м більше від плану (34 300 м) і перевищує попередній місячний рекорд квітня 2024 року (40 059 м).

Зростання видобутку газу є важливим для енергетичної стабільності України, зазначив голова групи «Нафтогаз» Роман Чумак. Керівник «Укргазвидобування» Сергій Лагно наголосив, що успіх забезпечений злагодженою роботою команди.

Контекст

У 2022 році видобуток природного газу в Україні впав на 6% через повномасштабне російське вторгнення. Уже в 2023-му, насамперед завдяки державним компаніям, вдалося наростити обсяги видобутку.

У 2024 році валовий видобуток газу досяг 19,12 млрд куб. м, що на 2,2% більше, ніж у 2023-му (18,7 млрд куб. м). Темпи зростання перевищили показник 2023-го (0,9%) і стали найвищими з 2018 року.