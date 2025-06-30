Госконцерн «Укроборонпром» договорился с норвежской компанией Kongsberg Defence & Aerospace об интеграции украинских разработок в сфере противовоздушной обороны в систему NASAMS. Об этом сообщила пресс-служба «Укроборонпрома» 30 июня.

Подробности

Договоренность предполагает партнерство для сочетания украинских систем ПВО малой и средней дальности, как имеющихся, так и находящихся в разработке, с инфраструктурой NASAMS. В частности, украинские технологии будут совместимы с норвежскими модулями управления и контроля.

Ранее представители Kongsberg провели предварительные переговоры с украинскими партнерами и оценили их производственные и научно-технические возможности.

«Совместно с норвежскими партнерами мы сделаем важный шаг в создании надежного воздушного щита для защиты стратегических объектов и гражданской инфраструктуры. Это сотрудничество с Kongsberg станет еще одним примером успешного международного партнерства», – отметил генеральный директор «Укроборонпрома» Олег Гуляк.

Контекст

Еще в январе министр обороны Украины Рустем Умеров анонсировал расширение партнерства с норвежской компанией Kongsberg Defence & Aerospace, поставляющей Украине мобильные зенитно-ракетные комплексы NASAMS. Обсуждалась интеграция украинских систем противовоздушной обороны в архитектуру NASAMS для повышения ее эффективности.

В феврале президент Kongsberg Эйрик Ли подтвердил намерения компании организовать в Украине изготовление ракет для систем ПВО NASAMS.