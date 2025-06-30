Держконцерн «Укроборонпром» домовився з норвезькою компанією Kongsberg Defence & Aerospace про інтеграцію українських розробок у сфері протиповітряної оборони в систему NASAMS. Про це повідомила пресслужба «Укроборонпрому» 30 червня.

Деталі

Домовленість передбачає партнерство для поєднання українських систем ППО малої та середньої дальності, як наявних, так і тих, що перебувають у розробці, з інфраструктурою NASAMS. Зокрема, українські технології будуть сумісні з норвезькими модулями управління та контролю.

Раніше представники Kongsberg провели попередні переговори з українськими партнерами та оцінили їхні виробничі й науково-технічні можливості.

«Спільно з норвезькими партнерами ми зробимо важливий крок до створення надійного повітряного щита для захисту стратегічних об’єктів і цивільної інфраструктури. Ця співпраця з Kongsberg стане ще одним прикладом успішного міжнародного партнерства», – зазначив генеральний директор «Укроборонпрому» Олег Гуляк.

Контекст

Ще в січні міністр оборони України Рустем Умєров анонсував розширення партнерства з норвезькою компанією Kongsberg Defence & Aerospace, яка постачає Україні мобільні зенітно-ракетні комплекси NASAMS. Обговорювалася інтеграція українських систем протиповітряної оборони в архітектуру NASAMS для підвищення її ефективності.

Крім того, співпраця охоплює розробку систем протидії безпілотникам та можливість їхнього виробництва на території України. У лютому президент Kongsberg Ейрік Лі підтвердив наміри компанії організувати в Україні виготовлення ракет для систем ППО NASAMS. У червні Kongsberg відкрив свій офіс в Україні.