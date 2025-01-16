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Україна розширює співпрацю з норвезькою Kongsberg, яка постачає системи NASAMS

Аніта Прасад
Аніта Прасад
Forbes

1 хв читання

Україна розширює співпрацю з норвезькою оборонною компанією Kongsberg, яка разом із американською Raytheon бере участь у постачанні протиповітряних систем NASAMS, повідомив міністр оборони Рустем Умєров 16 січня.

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Ключові факти

  • Умєров провів зустріч з Ейріком Лі, виконавчим директором норвезької корпорації Kongsberg Gruppen ASA та президентом Kongsberg Defence & Aerospace.
  • Міністр оборони наголосив, що ця компанія вже суттєво підтримує Україну і разом із Raytheon бере участь у постачанні протиповітряних систем NASAMS, які надійно захищають українські міста від повітряних атак.
  • Сторони обговорили: можливості інтеграції вітчизняних засобів ППО у систему NASAMS, що підвищить її ефективність, розвиток морських спроможностей, системи боротьби з безпілотниками та можливості локалізації їхнього виробництва в Україні.

Контекст

NASAMS – норвезький зенітний ракетний комплекс середньої дальності. Розробка норвезької компанії Kongsberg і американської Raytheon. Абревіатура розшифровується як Norwegian Advanced Surface to Air Missile System, тобто «Норвезька вдосконалена ракетна система «земля-повітря». ЗРК призначений для ураження повітряних цілей на малих та середніх висотах за будь-яких погодних умов. Системи NASAMS прибули для захисту повітряного простору України ще у 2022 році.

У травні 2024 року президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку. Загалом у довгострокову програму з підтримки України Норвегія заклала майже €6,4 млрд на 2023–2027 роки. Згідно із угодою, Норвегія обіцяла зробити вагомий внесок у розвиток морських спроможностей у Чорному й Азовському морях, продовжить надавати системи NASAMS, а також обладнання до них і навчати фахівців.

У 2025 році Норвегія планує виділити Україні не менше 35 млрд норвезьких крон (€3 млрд), що отримало одностайну підтримку всіх парламентських партій.

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