Україна розширює співпрацю з норвезькою Kongsberg, яка постачає системи NASAMS

Ключові факти

Умєров провів зустріч з Ейріком Лі, виконавчим директором норвезької корпорації Kongsberg Gruppen ASA та президентом Kongsberg Defence & Aerospace.

Міністр оборони наголосив, що ця компанія вже суттєво підтримує Україну і разом із Raytheon бере участь у постачанні протиповітряних систем NASAMS, які надійно захищають українські міста від повітряних атак.

Сторони обговорили: можливості інтеграції вітчизняних засобів ППО у систему NASAMS, що підвищить її ефективність, розвиток морських спроможностей, системи боротьби з безпілотниками та можливості локалізації їхнього виробництва в Україні.

Контекст

NASAMS – норвезький зенітний ракетний комплекс середньої дальності. Розробка норвезької компанії Kongsberg і американської Raytheon. Абревіатура розшифровується як Norwegian Advanced Surface to Air Missile System, тобто «Норвезька вдосконалена ракетна система «земля-повітря». ЗРК призначений для ураження повітряних цілей на малих та середніх висотах за будь-яких погодних умов. Системи NASAMS прибули для захисту повітряного простору України ще у 2022 році.

У травні 2024 року президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку. Загалом у довгострокову програму з підтримки України Норвегія заклала майже €6,4 млрд на 2023–2027 роки. Згідно із угодою, Норвегія обіцяла зробити вагомий внесок у розвиток морських спроможностей у Чорному й Азовському морях, продовжить надавати системи NASAMS, а також обладнання до них і навчати фахівців.

У 2025 році Норвегія планує виділити Україні не менше 35 млрд норвезьких крон (€3 млрд), що отримало одностайну підтримку всіх парламентських партій.