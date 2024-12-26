«Укрпочта» повысит тарифы для ряда зарубежных направлений, но снизит для США и Великобритании

АО «Укрпочта» в 2025 году повысит тарифы для нескольких иностранных направлений, но сохранит их без изменений для ключевых стран. В то же время ожидается снижение тарифов для США и Великобритании. Об этом сообщила директор департамента международных операций компании Юлия Павленко в интервью «Интерфакс-Украина».
Подробности
- Тарифы вырастут для ряда направлений с большим плечом доставки. «Стоимость доставки в другие страны не изменится или снизится, как в случае с Великобританией и США», – рассказала Павленко.
- Среди стран, для которых тариф будет незначительно повышен – Туркменистан из-за необходимости делать большой крюк при авиасообщении, отметила она.
- Тарифы на посылки до 10 кг останутся без изменений по ключевым направлениям, говорится на сайте «Укрпочты». Незначительная корреляция будет по тарифам в Армению, Израиль, Казахстан, Кыргызстан, Молдову, Таджикистан и Туркменистан.
Контекст
С 1 января 2025 года «Укрпочта» вводит новую тарифную систему, которая больше не будет зависеть от веса, а только от объема посылки, рассказал гендиректор компании Игорь Смилянский. Компания пересмотрела часть тарифов, но самый низкий останется без изменений, а остальные остаются среди самых доступных на рынке, отметил Смилянский.
В 2024 году «Укрпочта» планирует увеличить количество отправленных посылок на 50%, сообщил генеральный директор Игорь Смилянский в программе Forbes Ukraine «Business Breakfast с Владимиром Федориным». В 2023 году объем посылок вырос на 40%, аналогичный рост продемонстрировали и денежные переводы
За прошлый год компания обработала более 215 000 отправок международной экспресс-доставки (EMS) и передала за границу более 130 000 посылок. В настоящее время EMS-доставка доступна более чем в 130 странах мира через 27 000 точек обслуживания.
Финансовые показатели «Укрпочты» демонстрируют положительную динамику. По итогам 2023 года компания получила 11,9 млрд грн чистого дохода, что на 19% больше по сравнению с 2022-м. Ожидается, что в 2024 году доход увеличится до 14,1 млрд грн, превысив довоенный уровень 2021 года (11,1 млрд грн).
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