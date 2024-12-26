«Укрпошта» підвищить тарифи для низки закордонних напрямків, але знизить для США та Великої Британії

АТ «Укрпошта» у 2025 році підвищить тарифи для кількох закордонних напрямків, але збереже їх без змін для ключових країн. Водночас очікується зниження тарифів для США і Великої Британії. Про це повідомила директорка департаменту міжнародних операцій компанії Юлія Павленко в інтервʼю «Інтерфакс-Україна».
Деталі
- Тарифи дещо зростуть для низки напрямків «із великим плечем доставки». «Вартість доставки в інші країни не зміниться або знизиться, як у випадку з Великою Британією і США», – розповіла Павленко.
- Серед країн, для яких тариф буде незначно підвищено, – Туркменістан через необхідність робити великий гак при авіасполученні, зазначила вона.
- Тарифи на посилки до 10 кг залишаться без змін за ключовими напрямками, йдеться на сайті «Укрпошти». Незначна кореляція буде за тарифами до Вірменії, Ізраїлю, Казахстану, Киргизстану, Молдови, Таджикистану і Туркменістану.
Контекст
З 1 січня 2025 року «Укрпошта» запроваджує нову тарифну систему, яка більше не залежатиме від ваги, а лише від об’єму посилки, розповів гендиректор компанії Ігор Смілянський. Компанія переглянула частину тарифів, але найнижчий залишиться без змін, а інші залишаються серед найдоступніших на ринку, зазначив Смілянський.
У 2024 році «Укрпошта» планує збільшити кількість відправлених посилок на 50%, повідомив генеральний директор Ігор Смілянський у програмі Forbes Ukraine «Business Breakfast з Володимиром Федоріним». У 2023 році обсяг посилок зріс на 40%, аналогічне зростання продемонстрували й грошові перекази.
За минулий рік компанія обробила понад 215 000 відправлень міжнародної експрес-доставки (EMS) і передала за кордон понад 130 000 посилок. Наразі EMS-доставлення доступне у понад 130 країн світу через 27 000 точок обслуговування.
Фінансові показники «Укрпошти» демонструють позитивну динаміку. За підсумками 2023 року компанія отримала 11,9 млрд грн чистого доходу, що на 19% більше порівняно з 2022-м. Очікується, що у 2024 році дохід зросте до 14,1 млрд грн, перевищивши довоєнний рівень 2021 року (11,1 млрд грн).
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