«Укрпошта» підвищить тарифи для низки закордонних напрямків, але знизить для США та Великої Британії

АТ «Укрпошта» у 2025 році підвищить тарифи для кількох закордонних напрямків, але збереже їх без змін для ключових країн. Водночас очікується зниження тарифів для США і Великої Британії. Про це повідомила директорка департаменту міжнародних операцій компанії Юлія Павленко в інтервʼю «Інтерфакс-Україна» .

Деталі

Тарифи дещо зростуть для низки напрямків «із великим плечем доставки». «Вартість доставки в інші країни не зміниться або знизиться, як у випадку з Великою Британією і США», – розповіла Павленко.

Серед країн, для яких тариф буде незначно підвищено, – Туркменістан через необхідність робити великий гак при авіасполученні, зазначила вона.

Тарифи на посилки до 10 кг залишаться без змін за ключовими напрямками, йдеться на сайті «Укрпошти». Незначна кореляція буде за тарифами до Вірменії, Ізраїлю, Казахстану, Киргизстану, Молдови, Таджикистану і Туркменістану.

Контекст

З 1 січня 2025 року «Укрпошта» запроваджує нову тарифну систему, яка більше не залежатиме від ваги, а лише від об’єму посилки, розповів гендиректор компанії Ігор Смілянський. Компанія переглянула частину тарифів, але найнижчий залишиться без змін, а інші залишаються серед найдоступніших на ринку, зазначив Смілянський.

У 2024 році «Укрпошта» планує збільшити кількість відправлених посилок на 50%, повідомив генеральний директор Ігор Смілянський у програмі Forbes Ukraine «Business Breakfast з Володимиром Федоріним». У 2023 році обсяг посилок зріс на 40%, аналогічне зростання продемонстрували й грошові перекази.

За минулий рік компанія обробила понад 215 000 відправлень міжнародної експрес-доставки (EMS) і передала за кордон понад 130 000 посилок. Наразі EMS-доставлення доступне у понад 130 країн світу через 27 000 точок обслуговування.

Фінансові показники «Укрпошти» демонструють позитивну динаміку. За підсумками 2023 року компанія отримала 11,9 млрд грн чистого доходу, що на 19% більше порівняно з 2022-м. Очікується, що у 2024 році дохід зросте до 14,1 млрд грн, перевищивши довоєнний рівень 2021 року (11,1 млрд грн).