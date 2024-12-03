«Укрпочта» начнет выплаты 1000 грн «Зимней еПоддержки» 4 декабря. Кто может получить

С 4 декабря «Укрпочта» начинает выплаты по программе «Зимняя еПоддержка», сообщил генеральный директор почтового оператора Игорь Смилянский 3 декабря. 1000 грн смогут получить более 2 млн украинцев, уже получающих пенсии и соцвыплаты в «Укрпочте».

Ключевые факты

Выплаты «Зимней еПоддержки» через «Укрпочту» могут получить пенсионеры старше 60 лет и люди с инвалидностью 1-й и 2-й групп.

«То есть, если вы не получаете выплаты в «Укрпочте», вам нужно обратиться в банк или оформить помощь в «Дії», – пояснил Смилянский.

Для того чтобы получить выплаты через почту, не нужно специально обращаться в отделения и заполнять документы.

Отмечается, что получатели уже есть у нас в списках, переданных Минсоцполитики и Министерством экономики, поэтому выплата будет их ждать, если нужно до конца февраля 2025 года.

Средства по программе не могут быть получены наличными.

Деньги можно потратить на уплату коммунальных платежей, пополнение мобильного, приобретение продуктов питания и бытовой химии, подписку на отечественные издания и заказ лекарств украинского производства.

Контекст

25 октября президент Владимир Зеленский поручил правительству ввести программу поддержки населения – выплатить по 1000 грн на человека. Программа должна заработать с 1 декабря.

Аналогичные формы поддержки граждан уже были предоставлены правительством ранее. Во время пандемии COVID-19 украинцы получали 1000 грн при условии осуществления вакцинации. В начале полномасштабного вторжения граждане пострадавших регионов получили 6500 грн по программе «еПоддержка».

За сутки украинцы подали более 2,5 млн заявлений о «Зимней еПоддержке» на 1000 грн. Это абсолютный рекорд для цифровых сервисов, сообщил вице-премьер – министр цифровой трансформации Михаил Федоров 2 декабря, назвав ее «самой массовой онлайн-услугой в мире». На проект зимней поддержки правительство направило 5 млрд грн.