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«Укрпочта» начнет выплаты 1000 грн «Зимней еПоддержки» 4 декабря. Кто может получить

Анита Прасад
Анита Прасад
Forbes

1 хв читання

С 4 декабря «Укрпочта» начинает выплаты по программе «Зимняя еПоддержка», сообщил генеральный директор почтового оператора Игорь Смилянский 3 декабря. 1000 грн смогут получить более 2 млн украинцев, уже получающих пенсии и соцвыплаты в «Укрпочте».

Программа, инициированная президентом Владимиром Зеленским, призвана оказать социальную поддержку гражданам «в сложный зимний период».

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Ключевые факты

  • Выплаты «Зимней еПоддержки» через «Укрпочту» могут получить пенсионеры старше 60 лет и люди с инвалидностью 1-й и 2-й групп.
  • «То есть, если вы не получаете выплаты в «Укрпочте», вам нужно обратиться в банк или оформить помощь в «Дії», – пояснил Смилянский.
  • Для того чтобы получить выплаты через почту, не нужно специально обращаться в отделения и заполнять документы.
  • Отмечается, что получатели уже есть у нас в списках, переданных Минсоцполитики и Министерством экономики, поэтому выплата будет их ждать, если нужно до конца февраля 2025 года.
  • Средства по программе не могут быть получены наличными.
  • Деньги можно потратить на уплату коммунальных платежей, пополнение мобильного, приобретение продуктов питания и бытовой химии, подписку на отечественные издания и заказ лекарств украинского производства.

Контекст

25 октября президент Владимир Зеленский поручил правительству ввести программу поддержки населения – выплатить по 1000 грн на человека. Программа должна заработать с 1 декабря.

Аналогичные формы поддержки граждан уже были предоставлены правительством ранее. Во время пандемии COVID-19 украинцы получали 1000 грн при условии осуществления вакцинации. В начале полномасштабного вторжения граждане пострадавших регионов получили 6500 грн по программе «еПоддержка».

За сутки украинцы подали более 2,5 млн заявлений о «Зимней еПоддержке» на 1000 грн. Это абсолютный рекорд для цифровых сервисов, сообщил вице-премьер – министр цифровой трансформации Михаил Федоров 2 декабря, назвав ее «самой массовой онлайн-услугой в мире». На проект зимней поддержки правительство направило 5 млрд грн.

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