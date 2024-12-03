«Укрпочта» начнет выплаты 1000 грн «Зимней еПоддержки» 4 декабря. Кто может получить

С 4 декабря «Укрпочта» начинает выплаты по программе «Зимняя еПоддержка», сообщил генеральный директор почтового оператора Игорь Смилянский 3 декабря. 1000 грн смогут получить более 2 млн украинцев, уже получающих пенсии и соцвыплаты в «Укрпочте».
Программа, инициированная президентом Владимиром Зеленским, призвана оказать социальную поддержку гражданам «в сложный зимний период».
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Ключевые факты
- Выплаты «Зимней еПоддержки» через «Укрпочту» могут получить пенсионеры старше 60 лет и люди с инвалидностью 1-й и 2-й групп.
- «То есть, если вы не получаете выплаты в «Укрпочте», вам нужно обратиться в банк или оформить помощь в «Дії», – пояснил Смилянский.
- Для того чтобы получить выплаты через почту, не нужно специально обращаться в отделения и заполнять документы.
- Отмечается, что получатели уже есть у нас в списках, переданных Минсоцполитики и Министерством экономики, поэтому выплата будет их ждать, если нужно до конца февраля 2025 года.
- Средства по программе не могут быть получены наличными.
- Деньги можно потратить на уплату коммунальных платежей, пополнение мобильного, приобретение продуктов питания и бытовой химии, подписку на отечественные издания и заказ лекарств украинского производства.
Контекст
25 октября президент Владимир Зеленский поручил правительству ввести программу поддержки населения – выплатить по 1000 грн на человека. Программа должна заработать с 1 декабря.
Аналогичные формы поддержки граждан уже были предоставлены правительством ранее. Во время пандемии COVID-19 украинцы получали 1000 грн при условии осуществления вакцинации. В начале полномасштабного вторжения граждане пострадавших регионов получили 6500 грн по программе «еПоддержка».
За сутки украинцы подали более 2,5 млн заявлений о «Зимней еПоддержке» на 1000 грн. Это абсолютный рекорд для цифровых сервисов, сообщил вице-премьер – министр цифровой трансформации Михаил Федоров 2 декабря, назвав ее «самой массовой онлайн-услугой в мире». На проект зимней поддержки правительство направило 5 млрд грн.
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