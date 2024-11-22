Прием заявок на выплату 1000 грн «Зимової єПідтримки» начнется в начале декабря. Как получить

Одноразовая государственная помощь «Зимова єПідтримка» в размере 1000 грн будет предоставляться украинцам, находящимся на территории Украины, в том числе детям, сообщает Минэкономики. Прием заявок на получение помощи начнется в начале декабря, потратить средства можно будет до конца 2025 года.
Программа, инициированная президентом Владимиром Зеленским, призвана оказать социальную поддержку гражданам «в сложный зимний период».
Amazon інвестує мільярди доларів у ШІ, роботів та машинне навчання. Якими принципами й правилами керується компанія?
Дізнайтеся вже 22 листопада на Forbes Tech 2024. Купуйте квиток за посиланням!
Ключевые факты
- Украинцы смогут потратить полученную помощь на оплату коммунальных услуг, лекарства, донаты на ВСУ, билеты «Укрзализныци» и некоторые другие виды услуг согласно решению Кабинета Министров от 15 ноября.
- Помощь от государства одноразовая и будет доступна для украинцев, которые находятся в Украине. Программа будет действовать в течение декабря 2024 – февраля 2025 года. Система будет проверять информацию о пребывании получателей пособий на территории Украины.
- Выплата предназначена не только взрослым, но и детям. Один из родителей сможет заказать выплату на свой счет для каждого своего ребенка через «Дію».
- «Правительство запускает программу помощи населению. Мы не сужали ее до определенных категорий, потому что не можем предусмотреть на 100%, как россияне будут действовать зимой», – отметила первый вице-премьер – министр экономики Юлия Свириденко.
- Граждане, не нуждающиеся в поддержке от государства, могут его не оформлять или направить «Зимову єПідтримку» на благотворительность. Финансироваться программа будет из остатков неиспользованных средств государственного бюджета невоенного назначения. Граждане, получив средства в качестве социальной помощи, могут направить ее в поддержку ВСУ.
- Средства можно будет потратить как онлайн, так и офлайн, но только на указанные категории расходов. Банки будут распознавать категорию при оплате картой с помощью МСС-кодов. Это код, присваиваемый торговой точкой и характеризующий направление бизнеса.
Как получить выплату через «Дію»
- Установите мобильное приложение.
- Если у вас нет карты «Національний кешбек», нужно ее открыть в одном из банков (ПриватБанк, monobank, Райффайзен Банк, Укргазбанк, Sense Bank, ПУМБ, А-банк, Банк Глобус, UKRSIBBANK BNP Paribas Group, Ощадбанк, Аккордбанк, Банк Кредит Днепр, «Клиринговый Дом», Радабанк).
- В «Дії» в разделе «Сервіси» необходимо активировать карту «Національного кешбека».
- Выбрать в приложении «Дія» услугу «Зимова єПідтримка».
- Подать заявку на получение пособия.
- Ожидать зачисления средств.
- Законные опекуны несовершеннолетних детей, люди, у которых из-за религиозных верований отсутствует РНОКПП, или пожилые люди в возрасте 65+, у которых нет «Дії» – могут обратиться за выплатой к одному из банков-партнеров программы, который откроет карточку «Національний кешбек», на которую поступит помощь.
- Пенсионеры и люди с инвалидностью 1-й и 2-й группы, получающие выплаты через «Укрпочту», смогут получить 1000 грн через нее.
Контекст
25 октября президент Владимир Зеленский поручил правительству ввести программу поддержки населения – выплатить по 1000 грн на человека. Программа должна заработать с 1 декабря.
Аналогичные формы поддержки граждан уже были предоставлены правительством раньше. Во время пандемии COVID-19 украинцы получали 1000 грн при условии осуществления вакцинации. В начале полномасштабного вторжения граждане пострадавших регионов получили 6500 грн по программе «єПідтримка».
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.