Прием заявок на выплату 1000 грн «Зимової єПідтримки» начнется в начале декабря. Как получить

Одноразовая государственная помощь «Зимова єПідтримка» в размере 1000 грн будет предоставляться украинцам, находящимся на территории Украины, в том числе детям, сообщает Минэкономики. Прием заявок на получение помощи начнется в начале декабря, потратить средства можно будет до конца 2025 года.

Программа, инициированная президентом Владимиром Зеленским, призвана оказать социальную поддержку гражданам «в сложный зимний период».