«Укрпочта» запускает собственную сеть почтаматов: первые 100 единиц планируют установить уже в этом году – 70 в Киеве и 30 в Одессе. Об этом сообщила пресс-служба компании 14 октября.
Подробности
- Почтоматы производит украинская компания Modern Expo, выигравшая тендер. Они отвечают стандартам безопасности и могут работать автономно без электричества и связи, сообщили в компании.
- Получить посылку можно будет по ПИН-коду или через приложение «Укрпочта 2.0», доступное в App Store и Google Play.
Контекст
В апреле гендиректор компании Игорь Смилянский в интервью Forbes рассказал, что «Укрпочта» тестирует почтоматы украинского производства, но сомневался, удастся ли изготовить весь объем тендера – 875 единиц. По его словам, почтоматы должны быть частью инфраструктуры с автономной системой отслеживания, кнопками для работы без электричества или связи и возможностью оставлять письма в почтомате.
Инвестиционный план «Укрпочты» на 2025 год составляет более 1,2 млрд грн. Средства будут направлены на транспорт, курьерскую доставку, электротранспорт, автоматизацию сортировки писем и газет, а также почтоматы.
8 октября в интервью «ЭП» Смилянский отметил, что в течение 10 месяцев «Укрпочта» пыталась закупить почтоматы, но тендеры несколько раз срывались. Компания насчитала 1,5 млн грн штрафов за невыполнение поставок почтоматов.
