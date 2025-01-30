«Укрпочта» собирается выкупить акции PinBank у миноритариев

Государственный оператор почтовой связи «Укрпочта» после передачи ему акций Первого инвестиционного банка (PinBank) предложит миноритарным акционерам процедуру выкупа, сообщил гендиректор компании Игорь Смилянский в интервью «Интерфакс-Украина». Сейчас миноритарии владеют около 12% акций банка.
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- К оценке текущей капитализации банка привлекут независимого оценщика, чтобы определить рыночную цену пакетов, принадлежащих миноритарным акционерам, сказал Смилянский.
- По его словам, в случае, если миноритарии откажутся от продажи акций, у «Укрпочты» как у мажоритарного акционера банка будет возможность принять решение об увеличении капитала банка.
- Соответственно, доля миноритарных акционеров может быть «размыта» до почти 5%. Это позволит применить процедуру принудительного выкупа акций, отметил глава «Укрпочты».
- Он рассказал, что на первом этапе интеграции банка в структуру «Укрпочты» будут проведены операционный и ІТ-аудиты, сформированы наблюдательный совет и команда «Укрпочта Банка».
Акционеры PINbank
На 9 февраля 2023 года вторым после Евгения Гинера, которому принадлежало 88,89%, акционером PINbank было ООО «Юридическая фирма «Укрправо» Александра Шадрука с долей 9,5%, остальные акционеры имели 1,6%, свидетельствует информация на сайте банка.
Паевой венчурный недиверсифицированный закрытый инвестфонд «Реноме» под управлением ООО «Компания по управлению активами «Реноме-2008» сообщил об увеличении своей доли в PINbank с 1,6% до 5,9478%, тогда как у «Укрправа» она сократилась до 5,0929%.
С 6 февраля 2023 года по решению НБУ право голоса по акциям Гинера было передано доверенному лицу Геннадию Михайленко.
На конец сентября 2023 года PINbank занимал 57-е место среди 63 украинских банков по размеру общих активов (482 млн грн).
Чистый убыток банка за девять месяцев 2022 составил 30 млн грн, однако благодаря имеющейся в банке ликвидности вопрос его передачи ФГВФЛ не стоял.
Контекст
28 января Кабмин передал акции PINbank в Министерство развития общин и территории со следующей передачей «Укрпочте».
Почтобанк – последний из десяти пунктов, который Игорь Смилянский поставил перед собой, вступая в должность CEO «Укрпочты». 28 января он приблизился к цели – правительство передало «Укрпочте» PINBank, которым раньше владел подсанкционный российский бизнесмен Евгений Гинер. Почему Смилянский несмотря на это решил дождаться принятия закона о банке инклюзии для более широкого круга игроков, который продвигает НБУ, и когда ждать первых банковских карт с логотипом «Укрпочты», читайте в материале Forbes Ukraine.
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