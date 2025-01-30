«Укрпочта» собирается выкупить акции PinBank у миноритариев

На 9 февраля 2023 года вторым после Евгения Гинера, которому принадлежало 88,89%, акционером PINbank было ООО «Юридическая фирма «Укрправо» Александра Шадрука с долей 9,5%, остальные акционеры имели 1,6%, свидетельствует информация на сайте банка.

Паевой венчурный недиверсифицированный закрытый инвестфонд «Реноме» под управлением ООО «Компания по управлению активами «Реноме-2008» сообщил об увеличении своей доли в PINbank с 1,6% до 5,9478%, тогда как у «Укрправа» она сократилась до 5,0929%.

С 6 февраля 2023 года по решению НБУ право голоса по акциям Гинера было передано доверенному лицу Геннадию Михайленко.

На конец сентября 2023 года PINbank занимал 57-е место среди 63 украинских банков по размеру общих активов (482 млн грн).

Чистый убыток банка за девять месяцев 2022 составил 30 млн грн, однако благодаря имеющейся в банке ликвидности вопрос его передачи ФГВФЛ не стоял.