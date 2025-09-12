В первые недели работы новой программы «Укрзализныця» получила 13 заявок от аграриев, строителей и оборонных компаний на аренду своих производственных площадок, сообщил член правления УЗ Евгений Шрамко на Форуме промышленников от Forbes Ukraine 12 сентября.

Ключевые факты

УЗ предложила для аренды 10 своих площадок, сообщил Шрамко. Каждый имеет доступ к электроэнергии, водоснабжению и подъемным механизмам.

В частности, среди предлагаемых для аренды объектов – Дарницкий вагоноремонтный завод с площадью земли на 50 га, с 60 000 кв. м производственных помещений и 30 км путей. Также УЗ сдает в аренду Подольское депо с 7000 кв. м помещений на 6 га земли.

«Для бизнеса – это быстрая, доступная площадка для развития», – добавил он.

Контекст

В начале года «Укрзализныця» начала программу оптимизации, которая, помимо сокращения персонала, предусматривает планирование реформирования вагоноремонтного направления компании.

Из-за падения перевозок во время войны объем ремонтных работ на собственных мощностях УЗ упал вдвое. УЗ имеет 25 депо и четыре вагоноремонтных завода: Дарницкий (Киев), Стрыйский (Львовщина), Панютинский (Харьковщина) и «Рефрижераторная вагонная компания» (Киевщина).

Только восемь подразделений прибыльны, рассказывал член правления «Укрзализныци» Евгений Шрамко. По его расчетам, до конца года это направление может нанести компании 600 млн грн ущерба.

На первом этапе УЗ – осенью 2025-го – УЗ рассчитывает передать в аренду более 10 объектов в разных регионах Украины, в том числе в Киеве. Базовая модель предусматривает заключение договора не менее трех лет с возможностью пролонгации еще на три – с согласия сторон. Весь процесс осуществляется через систему Prozorro.

Что это за объекты и как УЗ собирается заинтересовать ими бизнес – читайте в материале Forbes Ukraine.