У перші тижні роботи нової програми «Укрзалізниця» отримала 13 заявок від аграріїв, будівельників та оборонних компаній на оренду своїх виробничих майданчиків, повідомив член правління УЗ Євген Шрамко на Форумі промисловців від Forbes Ukraine 12 вересня.

Ключові факти

УЗ запропонувала для оренди 10 своїх майданчиків, повідомив Шрамко. Кожен має доступ до електроенергії, водопостачання та підйомних механізмів.

Зокрема, серед запропонованих для оренди обʼєктів – Дарницький вагоноремонтний завод площею землі на 50 га, з 60 000 кв. м виробничих приміщень та 30 км колії. Також УЗ здає в оренду Подільське депо з 7000 кв. м приміщень на 6 га землі.

«Для бізнесу – це швидкий, доступний майданчик для розвитку», – додав він.

Контекст

На початку року «Укрзалізниця» розпочала програму оптимізації, яка, крім скорочення персоналу, передбачає планує реформування вагоноремонтного напряму компанії.

Через падіння перевезень під час війни обсяг ремонтних робіт на власних потужностях УЗ упав удвічі. УЗ має 25 депо та чотири вагоноремонтні заводи: Дарницький (Київ), Стрийський (Львівщина), Панютинський (Харківщина) та «Рефрижераторна вагонна компанія» (Київщина).

Лише вісім підрозділів прибуткові, розповідав член правління «Укрзалізниці» Євген Шрамко. За його розрахунками, до кінця року цей напрям може завдати компанії 600 млн грн збитку.

На першому етапі УЗ – восени 2025-го – УЗ розраховує передати в оренду більше 10 обʼєктів у різних регіонах України, зокрема в Києві. Базова модель передбачає укладення договору щонайменше на три роки з можливістю пролонгації ще на три – за згодою сторін. Весь процес здійснюється через систему Prozorro.

Що це за обʼєкти та як УЗ збирається зацікавити ними бізнес – читайте в матеріалі Forbes Ukraine.