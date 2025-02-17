«Укрзализныця» упростила требования для участия в ее тендерах. Что изменилось

Правление «Укрзализныци» решило больше не применять при закупках требования по железнодорожному назначению продукции и значительно ограничило перечень товаров, подлежащих инспекторскому контролю, сообщает пресс-служба компании 17 февраля. Решение должно существенно упростить участие в тендерных процедурах для многих поставщиков.
Отримуйте щоденний лист з останніми матеріалами та новинами від Forbes
Ключевые факты
- УЗ решила сократить перечень продукции, требующей инспекторского контроля, до 47 наименований. Только этот перечень будет теперь подпадать под необходимость осуществления постановки на производство.
- Ранее около четверти всей номенклатуры, которую покупала компания, требовала прохождения спецпроцедуры постановки на производство. «Это существенно усложняло участие в тендерах для большинства производителей и поставщиков, а также создавало значительные коррупционные риски», – объяснила УЗ.
- По словам директора по закупкам АО «Укрзализныця» Александра Находа, в настоящее время из перечня исключили всю продукцию, которая не является специфической железнодорожной и прямо не влияет на безопасность движения.
- Таким образом, для подавляющего большинства позиций УЗ перенесла этап контроля качества уже на стадию поставки.
- В ближайшие недели УЗ внесет изменения в тендерную документацию и начнет объявления с измененными требованиями.
- Далее УЗ планирует значительно сократить список продукции, требующей условного номера.
- Ожидается, что уменьшение требований к участникам и усиление входного контроля со стороны «Укрзализныци» упростит участие в тендерных процедурах, повысит конкуренцию в торгах и обеспечит необходимое качество.
Контекст
В 2023-м «Укрзализныця» вышла на 4,9 млрд грн прибыли против почти 10 млрд грн убытков в 2022-м.
Выручка «Укрзализныци» за январь–сентябрь 2024-го выросла до 78 млрд грн – на 17% больше, чем за аналогичный период 2023-го. УЗ завершила три квартала 2024-го с показателем чистой прибыли 1,66 млрд грн, что почти в пять раз меньше финансовых показателей компании за аналогичный период 2023-го.
По итогам 2024 года без поддержки правительства чистый убыток «Укрзализныци» прогнозируется на уровне 1,5–2,5 млрд грн, говорится в презентации компании для кредиторов на сайте Ирландской фондовой биржи.
2024 год стал рекордным для «Укрзализныци» по объемам грузовых перевозок – 148 млн т грузов, что на уровне с 2023-м. В 2022 году компания перевезла 151 млн т, а в 2021-м этот показатель составлял 314 млн т.
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.