«Укрзализныця» упростила требования для участия в ее тендерах. Что изменилось

Правление «Укрзализныци» решило больше не применять при закупках требования по железнодорожному назначению продукции и значительно ограничило перечень товаров, подлежащих инспекторскому контролю, сообщает пресс-служба компании 17 февраля. Решение должно существенно упростить участие в тендерных процедурах для многих поставщиков.

Ключевые факты

УЗ решила сократить перечень продукции, требующей инспекторского контроля, до 47 наименований. Только этот перечень будет теперь подпадать под необходимость осуществления постановки на производство.

Ранее около четверти всей номенклатуры, которую покупала компания, требовала прохождения спецпроцедуры постановки на производство. «Это существенно усложняло участие в тендерах для большинства производителей и поставщиков, а также создавало значительные коррупционные риски», – объяснила УЗ.

По словам директора по закупкам АО «Укрзализныця» Александра Находа, в настоящее время из перечня исключили всю продукцию, которая не является специфической железнодорожной и прямо не влияет на безопасность движения.

Таким образом, для подавляющего большинства позиций УЗ перенесла этап контроля качества уже на стадию поставки.

В ближайшие недели УЗ внесет изменения в тендерную документацию и начнет объявления с измененными требованиями.

Далее УЗ планирует значительно сократить список продукции, требующей условного номера.

Ожидается, что уменьшение требований к участникам и усиление входного контроля со стороны «Укрзализныци» упростит участие в тендерных процедурах, повысит конкуренцию в торгах и обеспечит необходимое качество.

Контекст

В 2023-м «Укрзализныця» вышла на 4,9 млрд грн прибыли против почти 10 млрд грн убытков в 2022-м.

Выручка «Укрзализныци» за январь–сентябрь 2024-го выросла до 78 млрд грн – на 17% больше, чем за аналогичный период 2023-го. УЗ завершила три квартала 2024-го с показателем чистой прибыли 1,66 млрд грн, что почти в пять раз меньше финансовых показателей компании за аналогичный период 2023-го.

По итогам 2024 года без поддержки правительства чистый убыток «Укрзализныци» прогнозируется на уровне 1,5–2,5 млрд грн, говорится в презентации компании для кредиторов на сайте Ирландской фондовой биржи.

2024 год стал рекордным для «Укрзализныци» по объемам грузовых перевозок – 148 млн т грузов, что на уровне с 2023-м. В 2022 году компания перевезла 151 млн т, а в 2021-м этот показатель составлял 314 млн т.