«Укрзалізниця» спростила вимоги для участі в її тендерах. Що змінилося

Правління «Укрзалізниці» вирішило більше не застосовувати при закупівлях вимоги щодо залізничного призначення продукції та значно обмежило перелік товарів, що підлягають інспекторському контролю, повідомляє пресслужба компанії 17 лютого. Рішення має суттєво спростити участь у тендерних процедурах для багатьох постачальників.

Ключові факти

УЗ вирішила скоротити перелік продукції, яка вимагатиме інспекторського контролю, до 47 найменувань. Тільки цей перелік тепер підпадатиме під необхідність здійснення постановки на виробництво.

Раніше приблизно чверть усієї номенклатури, що купувала компанія, вимагала проходження спецпроцедури постановки на виробництво. «Це суттєво ускладнювало участь у тендерах для більшості виробників і постачальників, а також створювало значні корупційні ризики», – пояснила УЗ.

За словами директора із закупівель АТ «Укрзалізниця» Олександра Находа, наразі з переліку виключили всю продукцію, що не є специфічною залізничною та прямо не впливає на безпеку руху.

Отже, для переважної більшості позицій УЗ перенесла етап контролю якості вже на стадію поставки.

Протягом найближчих тижнів УЗ внесе зміни до тендерної документації та почне оголошення зі зміненими вимогами.

Далі УЗ планує значно скоротити перелік продукції, що вимагає умовного номера.

Очікується, що зменшення вимог до учасників і посилення вхідного контролю з боку «Укрзалізниці» спростить участь у тендерних процедурах, підвищить конкуренцію в торгах і забезпечить необхідну якість.

Контекст

У 2023-му «Укрзалізниця» вийшла на 4,9 млрд грн прибутку проти майже 10 млрд грн збитків у 2022-му.

Виторг «Укрзалізниці» за січень–вересень 2024-го зріс до 78 млрд грн – на 17% більше, ніж за аналогічний період 2023-го. УЗ завершила три квартали 2024-го з показником чистого прибутку 1,66 млрд грн, що майже вп’ятеро менше фінансових показників компанії за аналогічний період 2023-го.

За підсумками 2024 року без підтримки уряду чистий збиток «Укрзалізниці» прогнозується на рівні 1,5–2,5 млрд грн, йдеться в презентації компанії для кредиторів на сайті Ірландської фондової біржі.

2024 рік став рекордним для «Укрзалізниці» за обсягами вантажних перевезень – 148 млн т вантажів, що на рівні з 2023-м. У 2022 році компанія перевезла 151 млн т, а в 2021-му цей показник становив 314 млн т.