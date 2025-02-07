Правительство назначило двух заместителей министра обороны. Что о них известно

Кабинет Министров назначил двух заместителей министра обороны – Евгения Мойсюка и Валерия Чуркина, сообщил постоянный представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук. Мойсюка накануне уволили с должности спецуполномоченного по вопросам реализации международных гарантий безопасности и развития Сил обороны Украины.

Ключевые факты

До сегодняшнего назначения генерал-лейтенант Мойсюк был спецпредставителем президента Украины по вопросам реализации международных гарантий безопасности и развития Сил обороны Украины с февраля 2024 года. Президент уволил его с этой должности указом №74/2025 от 7 февраля 2025-го.

В июле 2021-го указом президента Украины был назначен заместителем главнокомандующего ВСУ. До этого, с 2019 года, Мойсюк был командующим Десантно-штурмовыми войсками Вооруженных сил Украины.

С декабря 2014-го он непосредственно руководил обороной Донецкого аэропорта, а после полного уничтожения противником помещений ДАПа – выведением личного состава.

В Минобороны подчеркнули, что зона ответственности Мойсюка – развитие и генерация Сил обороны, включая мобилизационные процессы и подготовку воинов.

Евгений Мойсюк, заместитель министра обороны Украины. Фото: Генеральный штаб ВСУ Валерий Чуркин, заместитель министра обороны Украины Фото предоставлено пресс-службой, а также обработано и дополнено при помощи ИИ (искусственного интеллекта) Photoshop Beta. Предыдущий слайд Следующий слайд

Капитан Валерий Чуркин является руководителем крупнейшего IT-подразделения ВСУ – Центра масштабирования технологических решений (ЦМТР). Среди его разработок – приложение «Армия+». Его последнее гражданское место работы – одна из самых крупных IT-компаний EPAM, там он был техлидом. До этого работал Senior-разработчиком в крупной международной компании ESW. ЦМТР сформировали в мае 2023-го, его задача – диджитализация армии. В июле 2024 года Генштаб издал приказ о расформировании подразделения. В августе сменил его на сокращение и продлил действие до декабря.

Как заместитель министра обороны Чуркин сосредоточится на оборонных инновациях и технологическом развитии украинской армии. В настоящее время его подразделение реализует более 50 ключевых проектов в сфере военного IT и miltech, напомнили в Минобороны. В новой должности ведомство ожидает масштабирования этой работы.

По словам министра обороны Рустема Умерова, эти назначения – часть комплексного подхода к усилению Вооруженных сил, модернизации управления и технологическому развитию армии.

Контекст

24 января Умеров подал в Кабинет Министров представление на увольнение своего заместителя – Дмитрия Клименкова, а еще решил не продлевать контракт с Мариной Безруковой, директором Агентства оборонных закупок, и назначить гендиректора «Государственного оператора тыла» Арсена Жумадилова вместо нее. Также Министерство обороны отозвало двух представителей государства из наблюдательного совета АОЗ – Тараса Чмута и Юрия Джигира.

28 января Кабинет Министров уволил Дмитрия Клименкова с должности замминистра обороны. Ранее министр обороны Рустем Умеров внес представление на увольнение Клименкова, назвав его одним из тех, кто «провалил работу» по закупкам вооружения. Он был назначен заместителем министра обороны по закупкам 5 октября 2023 года.