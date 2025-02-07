Уряд призначив двох заступників міністра оборони. Що про них відомо

Кабінет Міністрів призначив двох заступників міністра оборони – Євгена Мойсюка та Валерія Чуркіна, повідомив постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук. Мойсюка напередодні звільнили з посади спецуповноваженого з питань реалізації міжнародних безпекових гарантій і розвитку Сил оборони України.

Ключові факти

До сьогоднішнього призначення генерал-лейтенант Мойсюк був спецпредставником президента України з питань реалізації міжнародних безпекових гарантій і розвитку Сил оборони України з лютого 2024 року. Президент звільнив його з цієї посади указом №74/2025 від 7 лютого 2025-го.

У липні 2021 року указом президента України його було призначено заступником головнокомандувача ЗСУ. До цього, з 2019-го, Мойсюк був командувачем Десантно-штурмових військ Збройних сил України.

З грудня 2014 року він безпосередньо керував обороною Донецького аеропорту, а після повного знищення противником приміщень ДАПу – виведенням особового складу.

У Міноборони наголосили, що зона відповідальності Мойсюка – розвиток і генерація Сил оборони, зокрема мобілізаційні процеси та підготовка воїнів.

Євген Мойсюк, заступник міністра оборони України. Фото: Генеральний штаб ЗСУ Валерій Чуркін, заступник міністра оборони України Фото надано пресслужбою, а також оброблено і доповнено за допомогою ШІ (штучного інтелекту) Photoshop Beta. Попередній слайд Наступний слайд

Капітан Валерій Чуркін є керівником найбільшого IT-підрозділу ЗСУ – Центру масштабування технологічних рішень (ЦМТР). Серед його розробок – додаток «Армія+». Його останнє цивільне місце роботи – одна з найбільших IT-компаній EPAM, там він був техлідом. До цього працював Senior-розробником у великій міжнародній компанії ESW. ЦМТР сформували у травні 2023-го, його завдання – диджиталізація армії. У липні 2024-го Генштаб видав наказ на розформування підрозділу. У серпні змінив його на скорочення й продовжив дію до грудня.

Як заступник міністра оборони Чуркін зосередиться на оборонних інноваціях і технологічному розвитку української армії. Наразі його підрозділ реалізовує понад 50 ключових проєктів у сфері військового IT та miltech, нагадали в Міноборони. На новій посаді відомство очікує масштабування цієї роботи.

За словами міністра оборони Рустема Умєрова, ці призначення – частина комплексного підходу до посилення Збройних сил, модернізації управління й технологічного розвитку армії.

Контекст

24 січня Умєров подав до Кабінету Міністрів подання на звільнення свого заступника – Дмитра Кліменкова, а ще вирішив не продовжувати контракт із Мариною Безруковою, директоркою Агенції оборонних закупівель, і призначити гендиректора «Державного оператора тилу» Арсена Жумаділова замість неї. Також Міністерство оборони відкликало двох представників держави з наглядової ради АОЗ – Тараса Чмута і Юрія Джигира.

28 січня Кабінет Міністрів звільнив Дмитра Кліменкова з посади заступника міністра оборони. Раніше міністр оборони Рустем Умєров вніс подання на звільнення Кліменкова, назвавши його одним із тих, хто «провалив роботу» із закупівель озброєння. Він був призначений заступником міністра оборони з питань закупівель 5 жовтня 2023 року.