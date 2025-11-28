Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) передаст в управление арестованные активы производителя минеральной воды «Моршинская» и «Миргородская» – группы IDS Ukraine, сообщила премьер-министр Юлия Свириденко и пресс-служба АРМА 28 ноября. Информация о закупке опубликована на сайте «Prozorro.Продажи».
Подробности
- Арма запустила сбор тендерных предложений. Он продлится до 18:00 12 декабря 2025 года. Аукцион пройдет на платформе Prozorro в декабре 2025 года.
- Правительство передаст в управление корпоративные права компаний, обеспечивающих полный цикл производства: от добычи воды до ее дистрибуции. По условиям конкурса прибыль от деятельности IDS Ukraine будет направляться в госбюджет, за исключением вознаграждения управляющего.
- Ожидаемые поступления в бюджет – не менее 24 млн грн в месяц, добавила Свириденко.
Входящий в пакет активов
- 100%-ная доля в уставном капитале ЧАО «Моршинский завод минеральных вод «Оскар», которую контролирует компания International Distribution Systems Limited. Ее номинальная стоимость – 8,8 млн грн.
- 2500 акций ЧАО «Индустриальные и дистрибуционные системы», принадлежащих той же кипрской компании. Номинальная стоимость – 4,5 млн грн.
- Более 2 млн акций ЧАО «Миргородский завод минеральных вод», номинальной стоимостью 21,47 млн грн.
- 100% доля ООО «Потужність», которой владеет «Моршинский завод минеральных вод «Оскар». Номинальная стоимость – 16,18 млн грн.
- 99% доли ООО «ИДС Аква сервис», принадлежащей ЧАО «Индустриальные и дистрибуционные системы». Номинальная стоимость – 990 000 грн.
- 100% доля ЧП «ИВА», которой владеет «Оскар». Номинальная стоимость – 0 грн (формально существует, но без указанной стоимости).
- 100% доля ГП «Нова.ком», принадлежащая «Индустриальным и дистрибуционным системам». Номинальная стоимость – 1,5 млн грн.
- 1% доли ООО «ИДС Аква сервис», принадлежащей «Моршинскому заводу минеральных вод «Оскар».
Кому принадлежит IDS Ukraine
Мажоритарными акционерами IDS Ukraine были совладельцы «Альфа-Групп» – российские бизнесмены Михаил Фридман и его партнеры. В конце февраля 2022 года Европейский союз ввел санкции против Фридмана и его бизнес-партнера Петра Авена.
В Украине санкции против российского бизнесмена и его партнеров по Альфа-Банку были введены в октябре 2022-го. Еще летом 2022 года российские акционеры безвозмездно передали 7,73% акций материнской компании IDS Borjomi International, после чего доля подсанкционных россиян снизилась в украинской компании до 49,99%.
Остальные доли акционеров распределяются следующим образом: 34% акций имеют граждане Великобритании, члены семьи Бадри Патаркацишвили, около 10% разделены между миноритарными акционерами, рассказывал в декабре миноритарный акционер IDS Ukraine Всеволод Билас.
Контекст
В конце 2022 года БЭБ арестовало корпоративные права россиян-акционеров холдинга IDS Ukraine, в который входят Моршинский завод минеральных вод «Оскар», Миргородский завод минеральных вод, дистрибуционная компания IDS и оператор доставки воды «ИДС Аква Сервис». Среди акционеров компании – Михаил Фридман и партнеры, являющиеся также совладельцами «Альфа-групп». Их доля в компании была 55,8%, затем уменьшилась до 49,99%.
Корпоративные права IDS Ukraine Шевченковский райсуд Киева передал в управление Национальному агентству по розыску и менеджменту активов (АРМА).
В феврале 2023 года, по итогам конкурса, управляющим арестованными корпоративными правами стала компания «Карпатские минеральные воды». Она принадлежит предпринимателю Сергею Устенко, который имеет завод в селе Струтин Львовской области.
Договор с этим управляющим был расторгнут весной 2025 года. Причиной расторжения договора стал отказ компании выполнять его условия из-за законодательных ограничений, заявили в АРМА.
«Договор с нами так и не заключили, поэтому у «Карпатских минеральных вод» нет никакого влияния на оперативное управление активами», – заявил в июне 2023 года в интервью Forbes Ukraine владелец компании Сергей Устенко.
Гендиректор IDS Ukraine Марко Ткачук в интервью Forbes Ukraine в августе 2024 отметил, что назначение прямым конкурентом управляющим актива противоречит практикам АРМА и европейским аналогам. «Ни один более мелкий игрок рынка, получив в управление лидера, не заинтересован в его развитии», – подчеркнул он. По его словам, дело все еще находится на рассмотрении в Антимонопольном комитете Украины.
