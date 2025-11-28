Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) передасть в управління арештовані активи виробника мінеральної води «Моршинська» та «Миргородська» – групи IDS Ukraine, повідомила премʼєр-міністерка Юлія Свириденко та пресслужба АРМА 28 листопада. Інформація про закупівлю опублікована на сайті «Prozorro.Продажі».



АРМА запустило збір тендерних пропозицій. Він триватиме до 18:00 12 грудня 2025 року. Аукціон відбудеться на платформі Prozorro у грудні 2025 року.

Держава передасть в управління корпоративні права компаній, що забезпечують повний цикл виробництва: від видобутку води до її дистрибуції. За умовами конкурсу, прибуток від діяльності IDS Ukraine спрямовуватиметься до держбюджету, за винятком винагороди управителя.

Очікувані надходження до бюджету – щонайменше 24 млн грн на місяць, додала Свириденко.

Що входить до пакета активів

100% частка в статутному капіталі ПрАТ «Моршинський завод мінеральних вод «Оскар», яку контролює компанія International Distribution Systems Limited. Її номінальна вартість – 8,8 млн грн.

2500 акцій ПрАТ «Індустріальні та дистрибуційні системи», що належать тій самій кіпрській компанії. Номінальна вартість – 4,5 млн грн.

Понад 2 млн акцій ПрАТ «Миргородський завод мінеральних вод», номінальною вартістю 21,47 млн грн.

100% частка ТОВ «Потужність», якою володіє «Моршинський завод мінеральних вод «Оскар». Номінальна вартість – 16,18 млн грн.

99% частки ТОВ «ІДС Аква сервіс», яка належить ПрАТ «Індустріальні та дистрибуційні системи». Номінальна вартість – 990 000 грн.

100% частка ПП «ІВА», якою володіє «Оскар». Номінальна вартість – 0 грн (формально існує, але без зазначеної вартості).

100% частка ДП «Нова.ком», що належить «Індустріальним та дистрибуційним системам». Номінальна вартість – 1,5 млн грн.

1% частки ТОВ «ІДС Аква сервіс», що належить «Моршинському заводу мінеральних вод «Оскар».

Кому належить IDS Ukraine Мажоритарними акціонерами IDS Ukraine були співвласники «Альфа-Груп» – російські бізнесмени Михайло Фрідман та його партнери. В кінці лютого 2022-го року Європейський Союз запровадив санкції проти Фрідмана та його бізнес-партнера Петра Авена. В Україні санкції проти російського бізнесмена та його партнерів по Альфа-Банку ввели у жовтні 2022-го. Ще влітку 2022 року російські акціонери безоплатно передали 7,73% акцій материнської компанії IDS Borjomi International. Після чого частка підсанкційних росіян зменшилася в українській компанії до 49,99%. Інші частки акціонерів розподіляються так: 34% акцій мають громадяни Великої Британії, члени сім’ї Бадрі Патаркацишвілі, близько 10% розділені між міноритарними акціонерами, розповідав у грудні міноритарний акціонер IDS Ukraine Всеволод Білас. Читати більше Згорнути

Контекст

Наприкінці 2022 року БЕБ заарештувало корпоративні права росіян-акціонерів холдингу IDS Ukraine, до якого входять Моршинський завод мінеральних вод «Оскар», Миргородський завод мінеральних вод, дистрибуційна компанія IDS та оператор доставки води «ІДС Аква Сервіс». Серед акціонерів компанії – Михайло Фрідман і партнери, які є також співвласниками «Альфа-груп». Їхня частка у компанії була 55,8%, потім зменшилась до 49,99%.

Корпоративні права IDS Ukraine Шевченківський райсуд Києва передав в управління Національному агентству з розшуку та менеджменту активів (АРМА).

У лютому 2023 року, за підсумками конкурсу, управителем арештованих корпоративних прав стала компанія «Карпатські мінеральні води». Вона належить підприємцю Сергію Устенку, який має завод у селі Струтин на Львівщині.

Договір з цим управителем було розірвано весною 2025 року. Причиною розірвання договору стала відмова компанії виконувати його умови через законодавчі обмеження, заявили в АРМА.

«Договір із нами так і не уклали, тож «Карпатські мінеральні води» не мають жодного впливу на оперативне управління активами», – заявив у червні 2023 року в інтерв’ю Forbes Ukraine власник компанії Сергій Устенко.

Гендиректор IDS Ukraine Марко Ткачук в інтерв’ю Forbes Ukraine у серпні 2024 року зазначив, що призначення прямим конкурентом управителем активу суперечить практикам АРМА та європейським аналогам. «Жоден дрібніший гравець ринку, отримавши в управління лідера, не зацікавлений у його розвитку», – підкреслив він. За його словами, справа досі перебуває на розгляді в Антимонопольному комітеті України.