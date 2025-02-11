Правительство утвердило новые правила торгового обслуживания населения. Что они предполагают

Кабинет Министров утвердил новые правила торгового обслуживания населения, которые будут работать после окончания военного положения, сообщает Минэкономики 11 февраля. Документ устанавливает более понятные и четкие правила торговли, усиливает защиту потребителя, в частности в сфере сетевой торговли.

Ключевые факты

Новые правила вступят в силу после завершения военного положения, когда полностью заработает обновленный закон о защите прав потребителей.

Ожидается, что правила будут защищать права потребителей, одновременно способствуя развитию бизнеса, честной здоровой конкуренции, предотвращая коррупционные риски.

Обновленные правила содержат новые требования, включая обеспечение доступности магазинов и заведений общественного питания для людей с инвалидностью. Например, должны быть пандусы, специальные парковочные места, а также возможность получить помощь от продавца. Передвижные торговые точки не должны мешать людям с инвалидностью и другим маломобильным группам населения иметь доступ к транспорту и другим объектам.

Правила расширяют права потребителей на получение информации в цифровом формате о товарах и продавцах. Такую информацию можно будет получить, отсканировав QR-код в «Уголке потребителя». При необходимости покупатель может попросить предоставить информацию для ознакомления в бумажной форме.

Правила определяют требования к компаниям, занимающимся сетевой торговлей, они должны иметь складские помещения и продавать товары через своих агентов или доставлять покупателям. Интернет-магазины должны предоставлять полную информацию о товаре и продавце.

Нововведения четко регламентируют осуществление оптовой торговли, в частности через интернет-магазины.

Новые правила запрещают продавать товары, похожие на еду, но не съедобные (например, игрушки в виде фруктов), поскольку это может быть опасно, особенно для детей.

Будет усовершенствована организация торговли и производства в магазинах. Например, предусмотрено наличие в торговых заведениях отдельных помещений или мест хранения вещей работниками.

Планируется уточнить требования к использованию измерительных приборов (весы и т.п.), которые должны быть точными и отвечать требованиям законодательства о метрологии и деятельности.

Контекст

В ноябре 2024 года Кабинет Министров утвердил новый порядок возврата непригодных или опасных для потребления пищевых продуктов. Ожидается, что новый механизм позволит защитить права покупателей и одновременно позволит бизнесу быстро и без обращений в суд урегулировать с потребителями спорные вопросы.

Урегулирование спорных вопросов с потребителями по возвращению пищевых продуктов является важным аспектом для бизнеса, особенно в розничной торговле. Новый порядок заработает одновременно с новой редакцией Закона «О защите прав потребителей». Он должен вступить в силу после прекращения или отмены военного положения.