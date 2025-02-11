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Правительство утвердило новые правила торгового обслуживания населения. Что они предполагают

Анита Прасад
Анита Прасад
Forbes

2 хв читання

Кабинет Министров утвердил новые правила торгового обслуживания населения, которые будут работать после окончания военного положения, сообщает Минэкономики 11 февраля. Документ устанавливает более понятные и четкие правила торговли, усиливает защиту потребителя, в частности в сфере сетевой торговли.

Ключевые факты

  • Новые правила вступят в силу после завершения военного положения, когда полностью заработает обновленный закон о защите прав потребителей.
  • Ожидается, что правила будут защищать права потребителей, одновременно способствуя развитию бизнеса, честной здоровой конкуренции, предотвращая коррупционные риски.
  • Обновленные правила содержат новые требования, включая обеспечение доступности магазинов и заведений общественного питания для людей с инвалидностью. Например, должны быть пандусы, специальные парковочные места, а также возможность получить помощь от продавца. Передвижные торговые точки не должны мешать людям с инвалидностью и другим маломобильным группам населения иметь доступ к транспорту и другим объектам.
  • Правила расширяют права потребителей на получение информации в цифровом формате о товарах и продавцах. Такую информацию можно будет получить, отсканировав QR-код в «Уголке потребителя». При необходимости покупатель может попросить предоставить информацию для ознакомления в бумажной форме.
  • Правила определяют требования к компаниям, занимающимся сетевой торговлей, они должны иметь складские помещения и продавать товары через своих агентов или доставлять покупателям. Интернет-магазины должны предоставлять полную информацию о товаре и продавце.
  • Нововведения четко регламентируют осуществление оптовой торговли, в частности через интернет-магазины.
  • Новые правила запрещают продавать товары, похожие на еду, но не съедобные (например, игрушки в виде фруктов), поскольку это может быть опасно, особенно для детей.
  • Будет усовершенствована организация торговли и производства в магазинах. Например, предусмотрено наличие в торговых заведениях отдельных помещений или мест хранения вещей работниками.
  • Планируется уточнить требования к использованию измерительных приборов (весы и т.п.), которые должны быть точными и отвечать требованиям законодательства о метрологии и деятельности.

Контекст

В ноябре 2024 года Кабинет Министров утвердил новый порядок возврата непригодных или опасных для потребления пищевых продуктов. Ожидается, что новый механизм позволит защитить права покупателей и одновременно позволит бизнесу быстро и без обращений в суд урегулировать с потребителями спорные вопросы.

Урегулирование спорных вопросов с потребителями по возвращению пищевых продуктов является важным аспектом для бизнеса, особенно в розничной торговле. Новый порядок заработает одновременно с новой редакцией Закона «О защите прав потребителей». Он должен вступить в силу после прекращения или отмены военного положения.

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