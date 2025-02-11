Уряд затвердив нові правила торговельного обслуговування населення. Що вони передбачають

Кабінет Міністрів затвердив нові правила торговельного обслуговування населення, які запрацюють після закінчення воєнного стану, повідомляє Мінекономіки 11 лютого. Документ встановлює більш зрозумілі та чіткі правила для торгівлі, посилює захист споживача, зокрема у сфері мережевої торгівлі.

Ключові факти

Нові правила набудуть чинності після завершення воєнного стану, коли повністю запрацює оновлений закон про захист прав споживачів.

Очікується, що правила захищатимуть права споживачів, одночасно сприяючи розвитку бізнесу, чесній здоровій конкуренції, запобігаючи корупційним ризикам.

Оновлені правила містять нові вимоги, зокрема щодо забезпечення доступності магазинів та закладів громадського харчування для людей з інвалідністю. Наприклад, мають бути пандуси, спеціальні місця для паркування, а також можливість отримати допомогу від продавця. Пересувні торговельні точки не повинні заважати людям з інвалідністю та іншим маломобільним групам населення мати доступ до транспорту та інших об’єктів.

Правила розширюють права споживачів на отримання інформації в цифровому форматі про товари та продавців. Зокрема, таку інформацію можна буде отримати, відсканувавши QR-код у «Куточку споживача». За необхідності покупець може попросити надати інформацію для ознайомлення в паперовій формі.

Правила визначають вимоги до компаній, які займаються мережевою торгівлею, вони повинні мати складські приміщення та продавати товари через своїх агентів або доставляти їх покупцям. Інтернет-магазини мають надавати повну інформацію про товар та продавця.

Нововведення чітко регламентують здійснення оптової торгівлі, зокрема через інтернет-магазини.

Нові правила забороняють продавати товари, які схожі на їжу, але не є їстівними (наприклад, іграшки у вигляді фруктів), оскільки це може бути небезпечно, особливо для дітей.

Буде удосконалено організацію торгівлі та виробництва в магазинах. Наприклад, передбачено наявність у торгових закладах окремих приміщень чи місць для зберігання речей працівниками.

Планується уточнити вимоги до використання вимірювальних приладів (ваги тощо), які мають бути точними та відповідати вимогам законодавства про метрологію та метрологічну діяльність.

Контекст

У листопаді 2024-го Кабінет Міністрів затвердив новий порядок повернення непридатних чи небезпечних для споживання харчових продуктів. Очікується, що новий механізм дозволить захистити права покупців та одночасно надасть бізнесу можливість швидко й без звернень до суду врегульовувати зі споживачами спірні питання.

Врегулювання спірних питань зі споживачами щодо повернення харчових продуктів є важливим аспектом для бізнесу, особливо в роздрібній торгівлі. Новий порядок запрацює одночасно з новою редакцією Закону «Про захист прав споживачів». Він має набути чинності після припинення чи скасування воєнного стану.