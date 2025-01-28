У медичній мережі «Добробут» змінився СЕО. Замість Вадима Шекмана генеральним директором компанії став Сергій Орел, який керував лікарнею мережі. Зміни в керівному складі компанії відбулися 24 січня, повідомив Шекман Forbes Ukraine. Топменеджер, який очолив «Добробут» в 2022 році, залишається працювати в медичній мережі членом наглядової ради.