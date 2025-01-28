У медичній мережі «Добробут» змінився СЕО. Замість Вадима Шекмана генеральним директором компанії став Сергій Орел, який керував лікарнею мережі. Зміни в керівному складі компанії відбулися 24 січня, повідомив Шекман Forbes Ukraine. Топменеджер, який очолив «Добробут» в 2022 році, залишається працювати в медичній мережі членом наглядової ради.
Деталі
- Причиною звільнення Шекмана з посади СЕО «Добробуту» стали розбіжності в поглядах на майбутнє мережі між ним та акціонерами компанії, повідомив Вадим Шекман Forbes. Власники Олег Калашніков та Ігор Мазепа не захотіли спілкуватися на цю тему.
- Новим СЕО «Добробуту» призначено Сергія Орла, який працював директором з розвитку мережі та виконавчим директором багатопрофільної лікарні «Добробут» на проспекті Бажана в Києві.
- «Сергій має понад 20 років досвіду операційної діяльності та керування проєктами. У «Добробуті» він успішно реалізував низку масштабних проєктів, серед яких Інноваційний центр кардіохірургії та судинної хірургії «Добробут», а також реконструкція багатопрофільної лікарні на Бажана (запуск та операційне управління)», – повідомили в пресслужбі мережі.
- За керівництва Шекмана «Добробут» зміг вистояти в складні часи та не припиняв роботу ані на день під час повномасштабного вторгнення, зазначили в пресслужбі. За 2023 рік виторг компанії збільшився майже на 76%, до 2,3 млрд грн. За три квартали 2024-го – досяг 2,5 млрд грн, перевищивши минулорічний, повідомляла пресслужба компанії.
- Вадим Шекман залишається працювати членом наглядової ради мережі. Щодо своїх подальших планів він повідомив, що цікавиться проєктами, співставними з масштабами та досвідом, яких він набув у «Добробуті».
Контекст
Мережа медичних центрів «Добробут» – найбільший гравець свого сегмента в Україні. Мережа об'єднує медичні центри та стаціонари для дорослих і дітей, службу невідкладної допомоги, стаціонар для дорослих із центром неврології, кардіологічний центр, клінічний центр онкології, експертний медичний центр, центр вертебрології, офтальмології і стоматологію.
Компанїї мережі (МЦ «Добробут-поліклініка», МЦ «Добробут-стаціонар», МЦ «Добробут-Стоматологія») належать групі акціонерів Dobrobut Holdings Limited, мажоритарним власником якої є Олег Калашніков.
На початку 2023 року мережа «Добробут» закрила клініки в Івано-Франківську та Львові, але відкрила клініку на лівому березі Києва. Інвестиції в проєкт становили $20 млн.
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