В России обвалилась добыча газа после прекращения транзита через Украину

В России ускоряется падение добычи газа на фоне прекращения поставок в Европу транзитом через Украину. По итогам февраля объем добычи снизился на 11,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 57,2 млрд кубометров, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники в Минэнерго РФ.
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- В январе падение было менее заметным – 3%, однако за два месяца общий показатель сократился на 7,3% (до 131 млрд кубов).
- Наибольшие потери понес «Газпром», добыча которого в феврале упала на 13,2% (до 38,2 млрд кубометров), а за два месяца – на 8% (до 81,5 млрд кубов).
- «Новатек» потерял 1,5% в феврале (6,4 млрд кубов) и 1,4% за два месяца (13,6 млрд кубов); «Лукойл» – «минус» 13,3% в феврале (1,3 млрд кубов) и 9,7% за два месяца (2,8 млрд кубометров); «Роснефть» – «минус» 14% в феврале (5,5 млрд кубов) и 12% за два месяца (11,6 млрд кубов); «Газпромнефть» – «минус» 8,3% в феврале (2,2 млрд кубов) и 5% за два месяца (4,8 млрд кубов).
Контекст
До конца 2023 года Россия поставляла в Европу около 15 млрд кубометров газа в год через Украину. С 1 января 2024 года Украина не стала продлевать контракт, и транзит полностью прекратился. Теперь единственным трубопроводным маршрутом для российского газа остается Турецкий поток мощностью менее 16 млрд кубометров в год.
На сокращение добычи, в частности, повлияли аномально теплая зима и падение спроса в энергоемких отраслях промышленности, таких как металлургия, производство стройматериалов и химическая промышленность. Экспорт в Казахстан и Узбекистан также уменьшился из-за теплой погоды.
По прогнозам аналитиков, если не произойдет существенных изменений в экспорте или погодных условиях, тенденция к снижению добычи сохранится. При этом в 2025 году общий объем добычи газа в России может остаться на уровне 2024 года за счет увеличения экспорта в Китай и роста поставок СПГ.
Перспективы возобновления поставок газа в Европу через «Северные потоки», «Ямал – Европа» или украинский транзит остаются туманными. Более того, ЕС планирует полностью отказаться от российских энергоресурсов до 2027 года, что еще больше усугубляет экспортные возможности России.
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