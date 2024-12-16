НБУ анонсировал создание реестра дропов, доступ к которому будут иметь все банки

Национальный банк готовит реестр так называемых дропов, рассказал директор департамента интегрированного надзора за банками НБУ Андрей Котюжинский в комментарии Forbes Ukraine. Цель – борьба с мошенническими переводами с карты на карту.
Ключевые факты
- Над созданием реестра работает рабочая группа представителей ключевых департаментов НБУ. Они будут работать над созданием предложения по законопроекту, который дальше рассмотрит правление регулятора, рассказал замглавы НБУ Дмитрий Олейник.
- Планируется, что реестр будет включать комбинацию данных о личности клиента и электронном платежном средстве (карте), а также какой банк добавил эту информацию в реестр. Информацию о других клиентах или остатках их средств на счетах в реестр не будут включать, добавил Олейник.
- Когда законопроект о создании реестра дропов подадут в Верховную Раду и какие клиенты в него попадут, читайте в материале Forbes Ukraine.
Контекст
Универсал Банк, Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзен Банк 10 декабря подписали меморандум об усилении ограничений карточных переводов.
Согласно меморандуму, будут установлены лимиты операций для клиентов с высоким уровнем риска, не имеющих подтвержденных доходов, в 50 000 грн с 1 февраля 2025 года. Для клиентов со средним и низким уровнем риска – 150 000 грн в месяц с 1 февраля и 100 000 грн – с 1 июня.
Речь идет о всех операциях с текущих счетов в пользу физических лиц, в том числе на iBAN.
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